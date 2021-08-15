秋季预防宝宝感冒秘籍，快来收藏！

宝宝感冒后，很多家长都显得特别紧张。其实，完全没有必要！大部分感冒都能自愈，无需任何治疗。下面小编给大家分享关于感冒的相关知识，快来收藏！

90%以上的感冒可以自愈，无需治疗

90％以上的感冒是病毒感染引起的，通常一个星期就可以康复，无需任何治疗。如果感冒症状较轻，让宝宝多喝水，多休息，并注意保持房间通风即可。如果宝宝感冒症状较重，应根据具体症状对症处理。宝宝鼻塞，可以使用空气加湿器提高室内湿度缓解鼻塞。

学会这些方法，帮助宝宝预防感冒

1.适当增减衣服

许多父母担心宝宝会受凉感冒，便给他们穿很多衣服。事实上，宝宝玩耍后会大量出汗，汗液把衣服浸湿，再被风一吹就容易感冒。因此，父母要根据天气情况适当增减宝宝衣服。宝宝出汗后，要及时帮宝宝擦干并更换衣服。

2.提高抵抗力

提高宝宝的抵抗力的方法有很多，比如：让宝宝经常参加在户外活动，保持营养均衡和充足的睡眠、作息时间有规律，按时接种疫苗等。宝宝抵抗力强，就不容易患上感冒。

3.勤洗手

宝宝要经常洗手，以免病从口入。父母回家后要先洗手、换衣服、再去抱宝宝。

4.室内勤通风

很多父母认为，户外环境差，灰尘太多，便紧闭门窗防止灰尘进入。其实这样宝宝更容易感冒生病。病菌是否会引起疾病，取决于细菌的浓度而不是细菌的类型。如果家里没有开窗通风，家中的细菌浓度会远高于室外的细菌浓度，宝宝待在里面就会很容易生病。

5.饮食要合理

宝宝的饮食要保持营养均衡和食物多样化，不要偏食和挑食。多喝水可以排出体内毒素，有助于预防感冒。宝宝开始吃辅食后，父母要有意识地给他喝水，让其养成爱喝水的好习惯。

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