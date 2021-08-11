侧卧睡竟然危害这么大，孕妈妈还能侧卧吗？

今早一个热搜把我炸醒了过来，OMG！没想到侧卧着睡觉，还会带来这样的危害！

人的一生中，有1/3的时间是在睡眠中度过的，因此get正确的睡姿是一件很重要的事情。

特别是对于孕妈妈来说，睡姿不当，不仅会让自己腰酸背痛睡不安稳，对腹中的胎儿也会有不利的影响。那么，孕妈妈应该采取怎样的睡姿呢？

♥ 孕早期孕晚期各不同

孕早期：怎么舒服怎么来

在孕早期，胎儿还处于妈妈的盆腔内，自身压迫和外力直接压迫都不会产生太直接的影响，因此孕妈妈可以按照自己的习惯来，不必刻意改变睡姿。

不过即便不太需要考虑对胎儿的影响，不同的睡姿对妈妈本身也会造成不同的影响。

仰卧

利：头、颈、背、脊椎、尾椎处于同一水平线，能够缓解腰酸背痛；减少脸部皮肤与枕头的接触，避免螨虫、细菌等干扰；一定程度上减轻对内脏、胸部的压迫。

弊：舌根在重力作用下，会对咽部产生压迫，易引发打鼾，严重时甚至会造成睡眠呼吸暂停。

趴睡

利：基本上无，可能对部分人群来说，趴着更容易入睡。

弊：趴睡时，为了呼吸畅快，一般会将头转向一侧，易引发颈部僵直、肩部不适等症状；易造成脊柱弯曲、错位；增加关节、肌肉的压力；对胸部造成压迫。

侧卧

利：左侧卧可缓解胃部压力，保持呼吸顺畅；右侧卧有利心脏，可降低血压，还能起到保护大脑的作用，有利于预防痴呆症。

弊：牵拉脸部皮肤，产生皱纹；长时间侧卧，在重力作用下，胸下垂风险会增高。

孕晚期：拒绝仰卧、右侧卧

随着孕周增大，子宫会自然向右旋转。如果采用右侧卧的睡姿，则会造成子宫系膜和韧带一直处于紧绷的情况，不利于母体对胎儿的血液供应，严重时可能会引起胎儿的慢性缺氧，甚至窒息死亡。

另外，随着子宫的增大，会对下腔静脉产生压迫，不利于下肢血液回流心脏。如果采用仰卧的睡姿，容易引发下肢静脉曲张，还容易引发痔疮，影响排尿量，加剧下肢水肿。

♥ 孕期睡姿怎么选？左侧卧yyds

纵观整个孕期，最为合适的睡姿就是左侧卧啦~

1.有利于胎儿发育

当子宫自然向右旋转时，采取左侧卧睡姿可以改善这种旋转，提升胎盘血流量，给胎儿提供充足的氧气，有利于胎儿更好地发育。

不仅如此，孕期采用左侧卧睡姿，还可以降低低体重儿的出生率和围产儿死亡率。当胎儿发育迟缓时，采用左侧卧睡姿也能取得一定的治疗效果。

2.增加回流心脏的血液

仰卧不利于下肢血液回流，而左侧卧则可以避免这一问题。当回流心脏的血液增多，则会提高肾脏血流量，增加脑组织的血液供应，从而可以避免或减轻妊娠高血压综合征。

3.缓解动脉受到的压迫

左侧卧睡姿还可以缓解子宫增大带来的压迫，保持子宫动脉的正常血流，从而保障胎盘的正常营养供应，有利于胎儿正常发育。

♥ 收好这些tips，让左侧卧更舒适

有些孕妈妈可能之前没有养成良好的睡眠习惯，突然改变睡姿，难以适应。那么，以下这些tips就能帮到你~

①侧睡枕

工欲善其事必先利其器，一个好的工具能够起到事半功倍的效果。而如果想要左侧卧睡得更舒服，那么一个侧睡枕绝对是不二神器。各平台都有，大家选择一款自己喜欢的即可~

②背后有支撑

如果想要慢慢适应左侧卧，可以先在背后放一个高点的枕头或是小被子，睡觉时靠着它们睡。这样久而久之，也就能慢慢养成左侧卧的睡姿了。

③提前适应

改变睡姿是一件需要时间的事情，绝非一朝一夕可以完成。为了保证在孕中期和孕晚期不受困于睡姿，建议大家在孕早期就开始练习左侧卧。这样假以时日，自然也就适应左侧卧了。

④偶尔交替

当左侧卧实在睡得难受时，孕妈妈也可以翻身换右侧卧，这样左右侧卧交替进行。不过在原则上，我们还是建议以左侧卧睡姿为主。

睡姿不是小事，而孕妈妈采用正确的睡姿，不但自己能够睡得更舒服，还能有助于胎儿的生长发育，因此一定要多加注意哦~

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