宝宝能不能睡凉席？看完这篇，你就不会再纠结了

夏天一到，很多人家都会在床上铺凉席。不过，对于家中有娃的妈妈来说，可要纠结了，话说宝宝到底能不能睡凉席哇？今天，育儿网小编就给大家解惑，快来看看吧：

宝宝能不能睡凉席？

关于这个问题，有人赞成有人反对：

1.赞成派

夏天天气炎热，宝宝对温度变化的适应能力较差。小孩子很怕热，和大人相比更容易出汗，很容易长痱子影响睡眠质量。所以，父母要给宝宝提供一个良好的睡眠环境，让他安然度夏，凉席是必需品。

2.反对派

宝宝免疫力较差，睡凉席容易生病：

（1）凉席性皮炎

有的宝宝在凉席上睡觉，后背、腰部、四肢等和凉席接触的部位会有刺痒、疼痛、红肿的表现，有的皮肤上还会起一些小红疙瘩，这就是凉席性皮炎。宝宝会哭闹不安，还有可能将皮肤抓破抓烂。

（2）腹泻

宝宝的体温调节功能还没有发育成熟，对环境冷热的适应能力较弱，而凉席较冷，再加上晚上气温降低，宝宝腹部受凉后容易腹泻。

（3）划伤

一般新买的凉席表面都比较硬，光滑度较差，而宝宝皮肤娇嫩，有可能会被划伤。另外，草制凉席和竹制凉席使用时间太长，表面容易出现小毛刺，有可能会把宝宝皮肤扎伤。

那么，宝宝到底可不可以睡凉席呢？



夏天那么热，请放过宝宝，让他也享受下凉席带来的舒爽吧~不过夏季给宝宝睡凉席，要注意以下几点：

1.保证凉席干净卫生

夏天首次使用凉席或者新买的凉席，应先高温消毒，用开水烫洗后放在阳光下晾晒，从而消灭凉席中的螨虫及其虫卵。

2.根据宝宝身体情况选择合适的凉席

家长要根据宝宝的身体情况选择合适的凉席。宝宝出汗较多，选择丝竹凉席或亚麻凉席为宜；宝宝皮肤敏感，选择亚麻面料的凉席、藤席较为合适。

3.购买质地优良的凉席

市面上出售的凉席种类繁多，但并不是所有凉席都可以给小宝宝使用。父母要选择质地优良、表面光滑无毛刺、边角齐整光洁的凉席给宝宝使用。购买时，父母要仔细观察凉席是否存在小毛刺，手感是否顺滑，摸起来是否柔软等。

4.宝宝过敏应立即更换凉席

如果宝宝睡凉席后发生过敏反应，父母要立即更换凉席，并及时就医，配合治疗。通常而言，宝宝的过敏症状两三天后就会得到缓解。

5.做好腹部保暖工作

不管气温有多高，父母一定要做好宝宝腹部的保暖工作，给他穿高腰裤或连体衣为宜。如果宝宝感到热，可以用空调来降温避暑。空调温度也不要设得太低，设置在26-28℃比较合适。

6.不要让新生儿直接睡在凉席上

凉席的散热功能较好，人睡在上面会感觉很凉爽。新生儿一天之中大部分时间都在睡觉，而他的体温控制能力不比大人，对外界冷热的适应能力也很差，直接睡在凉席上有可能会受凉或过敏。如果要睡，最好在凉席上铺一层床单或毛巾。

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