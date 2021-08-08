这样给宝宝洗头，不哭不闹，敲配合！

给宝宝洗头看起来是一件小事，其实里面有很多技巧和讲究，只要get了下面这些技巧，孩子会更配合你哦~

1.为宝宝选择合适的洗发水

给宝宝洗发，一定要使用婴幼儿专用洗发水，以免对宝宝皮肤和眼睛产生不良刺激。另外，洗发水要便于冲洗，以防出现洗很久都洗不干净的现象。

2.给娃洗头的水温

给宝宝洗头水温要适中，不要太冷或过热，保持在37°C~38°C度为宜。妈妈可以使用水温计测量水温，也可以用肘部内侧的皮肤测量。

3.宝宝有这些情况，妈妈不要给他洗头

要选择合适时机，以下这些情况不要给他洗头：

（1）宝宝玩得尽兴时让他去洗头，宝宝通常不愿配合。

（2）宝宝刚吃完饭，不要立即给他洗头。如果宝宝不愿洗头发生哭闹，有可能会把刚吃进去的食物吐出来。

（3）宝宝很累时不要给他洗头，这个时候宝宝很烦躁，更容易发生哭闹。

4.给宝宝洗头，采用哪种姿势最合适？

给宝宝洗头时，建议妈妈采用坐姿，使宝宝身体躺在自己腿上。妈妈先用手将宝宝头部托住使宝宝和自己面对面，接着用手指压住耳廓从而将耳洞堵住，然后开始洗头。宝宝1岁半后，妈妈就可以让他站着洗头了。

5.给宝宝洗头的注意事项

宝宝头上有头垢，妈妈们不要用指甲扣，可以使用橄榄油或婴儿按摩油涂抹在头垢部位。一天后用水冲洗，就可以将头垢洗掉。洗头后，妈妈千万不要用吹风机给宝宝吹干头发。吹风机发出的噪音过大，有可能会造成宝宝听力损伤。另外，给宝宝洗头不必涂每次都用洗发水，使用洗发水一周不要超过3次为宜。

6.宝宝抗拒洗发，妈妈该怎么做？

1.洗发前，妈妈要和宝宝沟通，对他鼓励。

2.让宝宝观看一些有趣的视频，转移注意力。

3.给宝宝唱歌、说话、转移他的注意力。妈妈唱歌说话时，可以做一些夸张表情，从而吸引宝宝。

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