超强备孕指南，让你一击即中！

明明努力造人，怎么总盼不到好消息？其实，日常生活中的一些细节和习惯会对夫妻双方的生育力造成影响。如果想要成功备孕下面这份指南一定要收好：

1.抓住最佳生育年龄

女性30岁后特别是35岁以后，卵巢会进一步老化。卵巢老化，不仅会降低女性的生育力，还会增加妇科病的患病几率。即使成功怀孕，流产的几率也会变大。因此，如果条件允许，最好选择在生育的最佳年龄（23-30岁）怀孕，尽量不要拖到35岁后生娃。

2.戒烟戒酒

相关研究表明，吸烟男性的精子数量比不吸烟者少17.5%，精子活性也比不吸烟者低16.6%左右。吸烟女性发生排卵障碍的风险，比不吸烟的女性高1.6倍。男性大量饮酒，不但会降低精子质量，还会降低胚胎着床的成功率。

备孕期间，夫妻双方都要戒烟戒酒。另外，备孕期间，夫妻双方要限制咖啡的摄入，将咖啡因的摄入量减到250毫克/天以下（咖啡1-2杯）。

3.控制体重

女性体脂较高，发生排卵障碍的几率就会增加，怀孕后流产风险也会上升。因此，女性在备孕期一定要注意控制体重，将体重指数保持在20~25之间为宜。请注意，大家千万不要过度减肥。体重突然减少有可能造成荷尔蒙紊乱，反而会引发排卵障碍。

备孕期间，女性要注意均衡营养，保持荷尔蒙正常分泌。

4.学会对压力说NO!

生活压力过大，会对调节性激素分泌、卵巢或睾丸功能产生不利影响，影响怀孕成功率。因此，夫妻双方面临过大压力时，一定要及时调整心态，可以通过心理治疗或冥想来排解不良情绪。

5.保持个人卫生

夫妻俩要注意个人卫生，保持生殖器及其周围部位干净整洁，避免感染炎症或性病，一旦出现疾病问题建议及时就医。

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