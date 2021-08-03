教你几招，宝宝晚上睡得香

众所周知，宝宝的睡眠质量和生长发育密切相关。宝宝拥有良好的睡眠质量，将有助于他的成长和发育。那么家长该如何让宝宝睡得好睡得足呢？

为什么睡眠会影响宝宝的生长发育？

宝宝处于睡眠状态时，体内会分泌生长激素。这种物质可以促进组织细胞中蛋白质的合成，增加细胞的数量和体积，助力身体发育。

通常而言，70%的生长激素是在宝宝熟睡时分泌的。正常情况下，夜间生长激素的分泌是白天的三倍。宝宝入睡后45-90分钟，生长激素开始分泌，在入睡70分钟后会达到顶峰。

如果宝宝入睡时间较晚，生长激素的分泌会延迟，直到进入深度睡眠状态后才会开始分泌。如果宝宝睡觉不踏实，生长激素分泌会大大减少。

如何让宝宝睡得好？

1.晚上早点睡觉

现在很多爸妈都有晚睡的习惯，导致宝宝入睡时间也比较晚。实际上，这样会严重影响宝宝的健康成长。睡得太晚会让宝宝睡眠质量降低，影响生长激素的分泌。父母一定要让宝宝养成早睡的好习惯，最好晚上8:30就让他上床睡觉。

2.良好的睡眠环境

良好的睡眠环境对提高宝宝的睡眠质量也非常重要。宝宝卧室的温度和湿度要控制在合理范围内，并且注意调节房间的光线，不能太亮。另外，家长不要在床上放太多玩具。

3.白天多运动

白天多运动不仅可以帮助宝宝促进身体发育，还可以帮助他消耗能量，让他晚上睡得更香甜！

4.睡前洗个热水澡

宝宝白天玩得很累，晚上睡觉前洗热水澡不仅可以帮助他们消除疲劳，还可以促进血液循环，有利于身体健康发育。宝宝洗澡后会很舒服，能够让他更快地进入睡眠状态。

5.坚持每天补钙

宝宝晚上睡不好，有可能是缺钙引起的。宝宝体内钙含量低，会引起大脑过度兴奋，出现夜醒、夜惊、躁动不安等表现。在日常生活中，父母要多给宝宝补钙。6个月内宝宝一定要坚持母乳喂养，如果是奶粉喂养，挑选奶粉时要注意查看钙含量。

小提醒：

有的父母为了让宝宝安稳睡觉，就把他放在中间睡，宝宝睡在父母中间，呼吸会更加困难。吸入的大部分气体都来自父母呼出的废气，会严重影响他的睡眠质量。

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