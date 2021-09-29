盘点宝宝睡眠误区，第一个就很坑人，你中招了吗

今天小编给大家盘点一下宝宝睡觉的常见误区，相信不少家长都踩过坑，我们一起来看下：

误区1：宝宝不想睡觉就是不困

很多父母会认为，宝宝不困，就让他再玩一会！

其实，宝宝不想睡觉，除了不困外，还有一个重要原因是没有合适的睡眠环境。睡眠环境不佳会让他错过犯困期，使其无法正常入睡。如果这个时候让他继续玩耍，会使他们越来越兴奋，变得更难入睡。

提醒大家，当宝宝出现困倦迹象时，就要为他营造一个良好的睡眠环境，及时帮助宝宝进入到睡觉的氛围。

误区2：睡眠习惯不需要培养，长大就好了

有的家长认为，奶睡就奶睡吧，长大了就不吃奶了，抱着睡就抱着睡吧，等长大一点了就可以自己睡觉了。实际上，和坐、爬、走一样，睡觉也需要宝宝自己学习，并不是是天生就会！

因此，家长必须从小培养宝宝的睡眠习惯，及时掌握宝宝的睡眠规律，用科学方法哄他入睡。发现宝宝有不良的睡眠习惯，一定要及时矫正。

误区3：宝宝累了困了会自己睡

不少家长认为，宝宝玩累了就会自己睡觉。事实上并非如此，宝宝反而会因过度疲劳而变得更加兴奋，最常见的表现就是“闹觉”，而宝宝闹觉会变得更难入睡！

宝宝在这种状态下入睡并不健康，入睡后会出现惊醒、睡眠质量差等问题。

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