儿童护发小课堂开讲啦！记牢这些重点

宝宝拥有一头乌黑发亮的头发，能够提升颜值，那么家长平时该如何帮孩子护理头发呢？我们一起来看看：

1.保证充足的睡眠

宝宝发质不佳，不一定是病理性原因造成，有可能是睡眠质量不佳引起的。宝宝成长过程中需要足够的睡眠，睡眠质量不佳会严重影响身体健康，出现食欲不振、经常哭闹、生病，头发干枯，脱发等问题。建议宝宝睡觉前不要让他做剧烈运动，以免影响正常睡眠。

2.营养均衡合理

头发质量和摄取的营养是否充足有很大关系。日常生活中，父母要给宝宝吃肉类、鱼、蛋、水果和各种蔬菜，从而补充均衡的营养。紫菜、海带含碘量较高，有利于宝宝头发的健康，可以在日常饮食中多给宝宝安排。

另外，维生素是头发生长的“保护神”。其中，维生素A不仅可以减少头皮屑，滋润头发，还有利于血液循环；维生素B能让宝宝头发变得又黑又亮;维生素C可以加快铁的吸收，从而减少宝宝脱发的几率。

3.头发要常梳

不少家长认为，宝宝头发少不用梳。其实，不管宝宝头发多少都要经常梳。经常给宝宝梳头，不但可以保持头发整洁，还可以刺激头皮，有助于血液循环，从而促进头发的健康生长。请注意，宝宝头皮娇嫩，家长给他梳头时动作一定要动作轻缓，不要刮破头皮，建议大家棱角和梳齿圆滑的橡胶梳。

4.保持头发清洁

宝宝新陈代谢旺盛，发育速度惊人。如果不及时给他洗头，很可能会导致头皮上的油脂、汗液及污染物刺激头皮，甚至引发头皮感染。如果条件允许，妈妈每天都要给宝宝洗头发。经常洗头可以让头皮得到良性刺激，有利于头发的健康生长。

家长给宝宝洗头时，一定要注意水温是否合适，保持在37℃―38℃左右最佳。洗发用品要选择温和无刺激的婴幼儿专用洗发露。

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