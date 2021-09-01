母乳喂养越久越好？这篇科普为你解惑

母乳营养价值高，还可以给宝宝提供免疫因子，很多宝妈产后都会选择母乳喂养。那么，母乳喂养是不是越久越好呢？

不同月龄，喂奶需求也不一样

1.六个月前：母乳喂养

宝宝出生后，妈妈要及时给他喂初乳。初乳的营养价值更高，还可以为宝宝提供一定的免疫力，让他少生病。现在提倡母乳喂养，但并不是一定要让宝宝吃母乳，给宝宝吃母乳的目的就是让他摄入全面的营养。如果无法给宝宝喂母乳，可以选择奶粉喂养方式满足宝宝的营养需求，让其健康成长。

2.六个月到一岁：母乳+辅食喂养

纯母乳喂养的宝宝六个月后就可以添加辅食了。此时宝宝的饮食模式仍以母乳为主，添加辅食除了补充营养外，还要促进宝宝口腔发育。有的宝宝吃了不同口味的辅食后有可能会出现厌奶情绪，不愿再吃母乳，这个时候宝妈也不要太心急，过一段时间就好，注意保持喂奶量，并及时调整母乳与辅食之间的关系。

3.一岁以后：适时断母乳

宝宝1岁以后可以吃很多食物，有的宝妈开始考虑给娃断母乳了。当然了，是否断奶，主要还是看宝宝具体情况。世卫组织建议，如果身体条件许可，可以一直母乳喂养持续到2岁。如果宝宝依然要吃夜奶，影响自己与妈妈的正常睡眠，那可以考虑断奶。

母乳喂养需坚持多久？按实际情况来调整

随着月龄的增长，宝宝需要吃辅食来满足身体发育对营养的需求，不再只吃母乳摄取营养了，宝妈此时要及时调整母乳、辅食之间的关系。

小编提醒大家，适当延长母乳喂养时间有利于宝宝的身体健康，但如果觉得自己比较辛苦，可以选择断奶。如果选择断奶，宝妈要给宝宝一定的适应时间，并注意调整宝宝作息时间。断奶时，宝妈千万不要因为宝宝哭闹而反复。反反复复不仅自己心里难受，还会影响宝宝的身体健康和正常发育。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)