这些做法很坑娃！当妈的都得知道

很多新手父母在育儿过程中常常会走弯路，为了让宝宝健康成长，下面这些坑娃做法可千万别再做了，我们一起来看看~

1.放任宝宝暴饮暴食

为了给宝宝补充营养，有的家长会让孩子吃好多好多食物。其实，这样做很容易导致宝宝发胖，增加他患上高血压或糖尿病的风险。日常生活中，要让宝宝保持均衡饮食，没必要吃得太多！

2.被宠物咬伤后自行处理

孩子若是被宠物咬伤后，不要自行处理，咬伤后应反复冲洗伤口，然后立即去医院接受治疗，并注射狂犬疫苗。

3.放任孩子玩干燥剂

为了延长保质期，零食在生产过程中都会添加干燥剂。宝宝不懂事，看到干燥剂会十分好奇，有的甚至会打开放进嘴里。为了宝宝安全，家长在给宝宝吃零食时，要将干燥剂拿出，避免孩子接触。

4.孩子吃东西时打闹

宝宝乳牙还未发育完全，咀嚼能力有限，吃东西时打闹很容易导致食物进入呼吸道，引发窒息。所以，在孩子吃东西时，千万不要跟他打闹逗笑。

5.烫伤后涂牙膏

宝宝烫伤，有的家长都会用牙膏涂抹在烫伤部位。殊不知这样做是不科学的，很容易引发感染。宝宝烫伤后，应用自来水冲洗烫伤部位，缓解疼痛，然后送医治疗。

6.大力摇晃宝宝

宝宝哭闹不止时，很多家长喜欢晃宝宝。殊不知，如果摇晃力量掌握不好，很容易导致宝宝出现头昏、胃口不佳等症状，严重时还会引发引发摇晃综合征。

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