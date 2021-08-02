生孩子时，产妇这些行为最讨厌！

生孩子是非常辛苦，也是极其痛苦的第一件事，进入产房后，每一位妈妈无疑会紧张焦虑。但如果想配合好医生，尽快顺利地生娃，大家一定要调节好情绪，以下这些事千万不要做，以免让医生崩溃，我们一起来看看：

1.隐瞒病情

进入产房前，医生会询问准妈妈一些问题。准妈妈需要诚实回答问题，不要有隐瞒，帮助医生做出正确诊断。如果准妈妈在回答时有所隐瞒，有可能会影响医生诊断，让分娩难度和风险大增。

2.大喊大叫

进入产房后，很多准妈妈疼得受不了就会大喊大叫。实际上，大喊大叫不但会消耗大量体力，难以顺利生出宝宝，而且对减轻疼痛一点帮助都没有。

3.对医生不信任

有的准妈妈不信任接生医生，总是对医生指手画脚，不配合医生工作。这样不仅会让医生很无奈，而且也增加了分娩的风险。一旦发生问题，后果不堪设想。

4.用力憋气

分娩时，产妇要全力配合医生。但有的准妈妈总喜欢憋口气然后去用力，这只会让宫缩疼痛感加剧，影响分娩进程，自己也容易受伤，等到后来想要用力时已经没有力气了，建议一定要听从医生指挥，正确用力，才能让宝宝尽快出生。

tips：分娩过程中怎么减轻疼痛感

1.缓解疼痛的几种方法

适当走动

如果准妈妈感觉一切都好，征得医生同意后可以适当走动，这样有助于缓解疼痛感。

压迫止疼

深呼吸时压着耻骨连接处或是腰部，这样可以起到一定的缓解疼痛效果。

深呼吸

宫缩时深吸口气，然后慢慢吐出，循环10次。宫缩间隙，产妇要适当休息，宫缩来临时，重复上面动作。

按摩

吸气时双手从侧面向腹部中央按摩，呼吸时从腹部中央向两侧按摩，按摩次数与呼吸次数保持一致，如果感到腰痛或是耻骨处不舒服，都可以对这些部位按摩。

2.正确对待分娩，保持轻松心情

孕妈可以看些关于分娩的书籍，对分娩有个正确认识，放松心情，相信自己可以顺利生下健康宝宝。在宫缩间隙，及时补充水分与食物，储备能量，保证自己有体力迎接下一轮宫缩，顺利完成分娩。

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