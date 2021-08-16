排残奶就是在排癌？谣言！

“我在母婴护理馆排了一次残奶，还真的排出一些黄色分泌物。催乳师告诉我，如果不排残奶，将来会得乳腺癌！”

什么？排残奶就是在排癌？事实上，不少妈妈会中了商家“焦虑营销”的套路中，如果商家宣传是真的，正规医院为什么不给妈妈排残奶呢？大家只要仔细想一想，就能发现其中的水有多深。

残奶是啥？

其实，在医学上并没有“残奶”这一概念。乳腺并非“水龙头”，说关立马就能关。给宝宝断奶后，妈妈乳腺内的确会残留一些母乳，这是正常现象。这些母乳没有毒素，会慢慢被身体吸收掉，通常不会出现非常明显的不适，无需人为干预和处理。

至于为何会挤出黄色粘稠的膏状物，这是不挤奶后母乳中水分慢慢流失，脂肪含量上升导致的现象。

关于残奶的谣言

1.不把残奶排干净，会影响以后哺乳

妈妈的乳房受到宝宝吮吸、手部按摩等刺激，使下丘脑分泌催乳素，从而让乳房分泌出母乳。宝宝吮吸频繁，再加上妈妈养成正确的哺乳习惯，母乳就会越来越多。不排残奶会导致乳腺堵塞、奶水有毒等说法简直是无稽之谈，不足为信！

2.不排残奶，患乳腺癌的风险更高

目前尚无任何权威研究可以证实，不排残奶会增加乳腺癌的发病几率。

《中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范2017版》指出，女性患乳腺癌的高危因素有：有小叶不典型增生的患者；患有小叶原位癌的患者；有乳腺导管病史的女性；有明显乳腺癌遗传倾向的女性；以前有过胸部放疗病史的女性。乳房内有残留母乳并不是乳腺癌的高危因素，又怎么会增加患癌风险呢？

3.不排残奶，更容易患乳腺炎和乳腺结节

乳腺结节是一种常见的病症，病因可能和基因突变、环境影响、内分泌激素水平等因素因素有关。有不少未婚女性也会得乳腺结节等疾病，这和残奶完全没有关系。

妈妈断奶后乳房有血色、褐色等异常分泌物，有可能是乳腺发生异常，最好及时去医院就诊，千万不要相信排残奶就可以搞定这些问题。催乳师、美容师通常是经过培训机构的速成学习取得的资质，没有学习过专业的医学知识，对乳腺的构造和功能并不了解，随意按摩挤压有可能会伤害乳腺，影响妈妈的身体健康。

总而言之，想要预防乳腺癌，一定要定期去医院做乳腺检查。日常生活中，妈妈也要注意保持科学饮食，适当运动和保持有规律的生活作息。商家宣传的“排残奶就是在排癌”是一种“智商税”，妈妈千万别再上当了！

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