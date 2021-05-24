这三种气味会害了孩子，家长要警惕！

很多家长不知道，在日常生活中，有几种常见气味会对宝宝的身体健康不利，会阻扰宝宝正常的生长发育，家长一定要警惕起来！

1.二手烟味

家长吸烟时呼出的烟气和香烟点燃时散发的烟雾，被称为“二手烟”。二手烟会严重影响宝宝的呼吸道、口腔、交感神经等器官的健康和大脑的正常发育，引发哮喘、龋齿、耳鸣或听力下降等问题，甚至会妨碍宝宝的智力发育和身高增长。

所以，家长千万不要在室内抽烟，如果实在想抽烟，可以去阳台或室外过烟瘾。抽烟后不要抱宝宝或亲宝宝，以免让宝宝接触到二手烟。

2.浓郁花香味

有家长喜欢在家中摆放花卉美化生活环境，但有些花的香味过于浓郁，宝宝长期闻不利于身体健康，甚至引起失眠、脱发、咳嗽、头痛、过敏。比如，百合花的香味会刺激宝宝的中枢神经，使其异常兴奋，影响睡眠质量。

宝宝身体正在发育中， 容易产生过敏反应，所以不要将鲜花带回家中。

3.衣橱樟脑丸味

樟脑片能够起到驱除蚊虫的作用，有的家长便在宝宝的衣柜中放樟脑丸驱虫。其实，这样做会严重危害宝宝的身体健康，甚至会引发血液性黄疸病。

樟脑丸的主要成分是樟脑，具有一定的的挥发性和毒性。成人排毒能力较强，接触樟脑通常不会危害身体健康，孩子排毒的能力不如成人，自然容易遭殃。

因此，家长不要在宝宝的衣柜中放卫生球或樟脑片。宝宝的贴身衣物要保证干净卫生，清洗后最好放在阳光下晒干，从而达到消毒的目的。

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