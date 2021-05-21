宝宝呕吐怎么办？收好这些家用妙招

孩子呕吐怎么办？孩子吐了，要不要带她去看医生？孩子呕吐，会不会脱水呀？

别着急，育儿网编编请来儿科医生，为大家分享孩子呕吐的家用护理妙招：

宝宝呕吐的常见原因

引起宝宝呕吐的原因有很多，常见的有以下几种：

1.咳嗽

宝宝咳嗽严重时，咽喉会受到刺激，进而引发呕吐。

2.食物过敏

有的宝宝会对某种食物过敏，吃完这种食物后会在很短的时间内呕吐，但没有其他症状。

3.幽门狭窄

两个月以下的宝宝是幽门狭窄的高发人群。宝宝吃完奶一段时间后会出现喷射状呕吐，但呕吐后又会继续要奶喝。

4.食物中毒

食物放置时间太长或发生腐败，细菌大量滋生会释放出毒素。宝宝吃了这样的食物会在几小时后呕吐，可能还伴有腹泻不适。

5.病毒性肠胃炎

病毒性肠胃炎也叫胃肠型感冒，由肠道病毒感染引起，其中最常见的就是轮状病毒感染。宝宝患病后，刚开始会呕吐，随后在12-24小时内拉水样大便。

宝宝只是单纯性呕吐没有其他症状，通常会在24小时内康复。如果宝宝呕吐持续1天以上，有可能是头部外伤、糖尿病、肾炎、阑尾炎等病引起，父母要及时带他去医院就诊。

宝宝呕吐怎么办？家长应这样护理

宝宝呕吐，家长需要警惕的就是脱水。而且，宝宝月龄越小，发生脱水的风险越高。一天呕吐1-2次，是轻度呕吐，一天呕吐3-7次，是中度呕吐。宝宝一天之内呕吐8次以上或者吃啥吐啥，家长就要考虑到脱水！如何护理，具体操作方法如下：

1.宝宝是母乳喂养，可适当减少喂奶量。比如：宝宝只呕吐一次，1小时后再喂一次奶；宝宝呕吐多次，每隔半小时到1小时喂奶5分钟，或者少喂一些；宝宝连续4小时没有呕吐，就可以恢复正常喂养。

2.宝宝是奶粉喂养，如果只吐一次，可继续喂给他喂配方奶；呕吐两次及以上，建议让他口服补液盐4小时。宝宝持续发生呕吐，建议父母给他口服补液盐4小时，每隔5分钟喂5-10毫升，大约是1-2汤勺的量。

3.如果是1岁以上宝宝，建议每次补充0-15毫升的补液盐。持续4小时不呕吐，可给他吃一些清淡食物，比如粥、饼干、面条等淀粉类食物，直至24小时后可恢复正常饮食。

4.宝宝肠胃不适或吃完就吐，家长可以先不给他进食或喝东西。

5.有些药物会使呕吐症状变得更严重，因此发生呕吐后的8小时内，家长不要给宝宝吃任何非处方药。即使宝宝发了低烧，也不要给他吃退烧药，要知道像布洛芬这类药物有可能会引发肠胃反应。如果宝宝发高烧，可以给他使用退热栓。

6.家长要及时安抚宝宝情绪，并帮助他尽快入睡。睡觉有利于排空肠胃，减轻呕吐症状。

7.对于不肯喝补液盐的孩子，父母可以给他喝点白开水。

什么情况需要去医院

如果有以下情况要立即去医院治疗：

1.你认为病情较重时；

2.3个月以下宝宝，或者伴有发烧；

3.宝宝呕吐1天以上或反复呕吐不止，无法服用补液盐；

4.顽固性呕吐或呕吐物中有胆汁；

5.宝宝嗜睡或睡醒后意识不清，脖子僵硬，抽筋，精神萎靡；

6.宝宝身体软软的，无法正常活动或身体虚弱不能站立；

7.伴有胸闷、胸痛、便血、腹痛等症状；

8怀疑宝宝吞下异物或中毒。

造成宝宝呕吐的原因有很多，表现各异，有可能是心肌炎、阑尾炎、颅内问题等，很容易发生误诊。因此，带宝宝去医院一定要多做检查，配合医生治疗，才能让孩子尽快恢复。

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