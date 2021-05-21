孕期常见问题小百科，快来收藏

怀孕并不是一件简单轻松的事，特别是第一次怀孕的女性，面对一些问题时常常手忙脚乱束手无策。育儿网小编今天请来了妇产科医生，请她就一些孕期常见问题 给大家做一个解答，快来学习一下吧！

1.孕期消化不良怎么办？

怀孕后，准妈妈体内激素水平发生很大变化，会出现肠胃功能紊乱，胃酸分泌减少、胃排空时间延长等问题，进而引起恶心、想吐、食欲不佳等消化不良症状。

孕妈妈发生消化不良，可以通过调整饮食搭配来缓解。建议孕妈妈在孕期多吃粥、豆浆、牛奶以及蔬菜水果等食物，少吃油腥食物，不吃重口味的食物、以清淡、易消化的食物为主，少盐少油少糖。

另外，孕妈妈在孕期要适当锻炼身体，比如慢走、瑜伽、散步等，不仅能助消化，还能放松身心。

2.孕期感冒怎么办？

孕早期准妈妈一定要注意自身保护，增强抵抗力，尽量少去人员密集场所，避免发生细菌或病毒感染。

孕妈妈在感冒期间要多休息，多喝热水，多吃水果蔬菜，并保持清淡饮食，饭菜要少盐少油。鼻塞或喉咙不舒服时，可以喝淡盐水漱口缓解不适感。

如果感冒症状不严重，就无需吃药；如果感冒严重或者有高热现象，需及时到医院就诊接受专业医生的治疗。

3.孕期感到呼吸困难怎么办？

随着胎儿的生长发育，孕妈妈肚子也越来越大，子宫向上压迫胸腔，就会导致肺脏容积减少。躺下休息时子宫对胸腔的压迫更严重，孕妈妈容易发生呼吸困难。

孕妈妈躺下休息时，尽量采用左侧卧位，并用枕头垫高上半身，从而降低腹部对子宫的压迫，缓解呼吸困难。

另外，妊娠期贫血也会导致呼吸困难，准妈妈在产检时要做详细检查，医生会给予指导意见。

4.如何选择合适的分娩医院？

怀孕后一定要到医院建卡，记录整个孕期的检查时间、检查项目和检查情况。选择医院时要选择离家较近正规医院，距离在10公里范围内为宜。如果预产期提前，可迅速去医院就医。另外，准妈妈要看一看医院的环境是否舒服。

如果准妈妈有高危因素，比如前置胎盘、先兆流产、甲状腺疾病、高龄产妇等，建议选择三级以上医院为好。

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