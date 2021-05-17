宝宝痱子大作战，好多妈妈都做错了！

当妈后，愈发地不喜欢夏天，尤其是作为一个胖宝的妈妈，天一热就要隔三差五地跟宝宝痱子“作战”！

作为过来人，今天育姐就跟大家总结下这些年走过的冤枉路，帮你排雷，教你火速赢下这一仗！

宝宝为何容易长痱子？

痱子，又称为“热痱”，导致生痱子的主要原因是温度高且空气不流通时，宝宝出汗太多，但是汗液的蒸发又不像大人一般通畅，致使汗管堵塞、破裂，汗液驻留在皮肤内引发周围的皮肤发炎。它的主要症状为小丘疹、小水泡。有时候，妈妈们会发现，痱子周围的皮肤也变得红红的，这边一块那边一块，变得越来越痒。这是宝宝用手抓挠的后果，可能会引发感染，导致毛囊炎、疖子或脓肿等疾病。

宝宝长痱子，家长常犯的护理误区



宝宝长痱子，在护理方面，很多家长都会陷入误区，我们一个个来看：

1.涂抹痱子粉

痱子粉并不能治疗痱子。尤其是，当宝宝身上已经长痱子了，在他身上涂抹大量痱子粉反而会堵塞毛孔，导致汗液排出不畅，反而让情况变得更严重。

正确做法：如果宝宝身上已经长痱子了，应使用炉甘石洗剂，而不是痱子粉！

2.给宝宝剃光头

很多妈妈发现孩子头上长痱子，就会给娃剃光头，但其实这种做法会使宝宝皮肤吸收更多的热量，头上汗水也会迅速流失，无法通过汗液来散热，反而会导致孩子长更多的痱子。

正确做法：可以将宝宝头发剪短，但不是全剃光。

3.用凉水或热水给娃洗澡

宝宝的洗澡水，水温既不能过热，也不能过凉。

有的家长认为，把水温调高点，可以止痒。事实上，较高的水温对皮肤有更强的刺激性，宝宝洗澡后会更加不舒服，哭闹得更凶，哭闹后又是一身汗。

而用凉水冲洗孩子长痱子的区域，会使皮肤毛细血管突然收缩，汗腺孔闭塞，汗液无法顺利排出，导致痱子变得更严重。

正确做法：夏天气温高，妈妈要经常给宝宝洗澡。洗澡时一定要用温水，水温略高于体温就行。

4.直接涂抹花露水

不少父母认为，花露水具有止痒清凉的功效，在患处涂抹花露水可以帮助宝宝止痒。

事实上，成人花露水直接涂抹在宝宝皮肤上会造成不良刺激，反而会影响到宝宝的皮肤健康。特别是对于皮肤敏感的宝宝来说，花露水含有的樟脑、薄荷等成分不但不能缓解局部炎症，反而会引发过敏，导致接触性皮炎。

正确做法：给宝宝涂成人花露水根本不起作用，应该给孩子涂炉甘石。

5.让宝宝光着身子

有的妈妈认为，既然宝宝出汗多，那就光着身子吧，这样更凉快。但其实，宝宝整天光着身子，更容易让皮肤遭受不良刺激。

正确做法：给宝宝穿宽松透气的薄棉布衣服，宝宝出汗多，就及时更换。家长也不要整天抱着宝宝。

宝宝长痱子，怎么办？

那么，宝宝长痱子，正确的护理方法是什么？

其实，想要安全有效消退热痱，使用炉甘石洗剂就行啦！

炉甘石洗剂是一种治疗痱子非常有效的外用药，深受儿科医生们的认可。大家可以在很多药店里买到炉甘石洗剂，而且价格十分便宜（5-10元）。使用时，大家只需将炉甘石洗剂涂在孩子长痱子的皮肤上，就能起到止痒、收敛、清凉的效果。使用三到五天后，孩子身上的痱子会明显减少。

大家需要注意的是，如果孩子皮肤有破溃流血的现象，应立即停止涂抹炉甘石洗剂，并带他去医院就医。

除了使用炉甘石，还可以配合以下几个护理方法，也能有效预防和缓解痱子：

1.合理选择衣服

给宝宝穿宽松透气的全棉衣服，不要穿尼龙和化纤衣服。日常生活中要做好护理工作，不要让宝宝穿衣过热或出汗过多。如果宝宝身上有汗，应及时帮他擦汗并更换衣服，保持皮肤干爽。

2.注意饮食均衡

日常生活中，家长要多给宝宝吃清淡易消化的食物，同时注意适当补充因出汗流失的盐分。让宝宝多吃瓜果蔬菜，比如西瓜、冬瓜、丝瓜、苦瓜等，不要吃辛辣、油炸食物。

3.保持空气流通

室内温度保持在22-24℃为宜。如果室内温度过高，可以打开空调进行调节。注意，空调风口不要对着宝宝吹哦~

4.洗澡次数适当

每天坚持用温水给宝宝洗澡，保持皮肤湿润清洁。洗澡时，要注意宝宝皮肤皱褶部位的清洗，洗完后要及时将宝宝皮肤上水分擦干。常温天气，每天洗一两次，高温天气每天可以洗两三次。

5.要及时给宝宝补充水分

除了温白开，大一点的宝宝还可以适量喝一些绿豆汤。但要注意，不要给宝宝吃太多甜食。

6.经常给宝宝剪指甲

做好宝宝的个人卫生，经常给他剪指甲，以免宝宝因瘙痒抓破皮肤进而引发细菌感染

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