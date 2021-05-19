宝宝睡不踏实？处理不好也会影响健康！

说到睡眠问题，有一类人群似乎是高发，那就是——小孩子。

宝宝出生后，什么时候能睡整觉，能不能睡好觉一直以来都是家长关注的问题，毕竟小孩子的睡眠问题太多了：

睡得好好的，突然抽一下；

睡觉时，总喜欢摇头晃脑，动来动去；

睡着后，突然醒过来莫名大哭；

睡觉时喜欢哼哼唧唧地叫，身子也喜欢扭来扭去

……

孩子睡觉不踏实，到底该怎么办？今天，育儿网编编就教给大家正确的处理方法，可不要含糊哦，要知道处理不好，可是会影响健康的！

孩子为何会睡不踏实？总结起来，大致有以下几点原因：

1.睡眠环境不佳

如果你的宝宝睡觉时，总是不停翻身，要考虑到可能是睡眠环境不佳，让宝宝没有安全感。如果宝宝睡觉前总是摇头晃脑，很可能是是房间太热导致。

应对之法：

家长要给宝宝营造良好的睡眠环境、湿度、温度、声音、光线都要保持适宜。世界睡眠协会在“宝宝睡眠六大金质原则”中指出，金质的睡眠环境是湿度控制在60-70%，温度保持在20-25℃。

光线方面，白天的时候自然光或薄纱柔和光线为宜，晚上应保持完全黑暗；声音方面，白天正常作息的声音就可以了，晚上应尽可能保持安静。另外，宝宝的卧室要保持空气流通。

2.睡前过于兴奋

宝宝睡觉时翻来翻去，还有可能是睡前玩得太兴奋。

应对之法：

睡觉前，爸爸妈妈不要让宝宝玩得太嗨，也不要去逗弄宝宝。父母要帮助宝宝养成良好的睡眠习惯，比如安排合适的睡前活动，固定睡眠程序。

入睡前的活动应安静一些，形式相对固定，比如抱一抱、播放舒缓音乐、洗澡等，让宝宝安心入睡。

3.夜惊

宝宝月龄越小，神经系统发育越不成熟，受到外界刺激很容易发生夜惊。另外，宝宝缺乏维生素D会导致大脑神经兴奋性增强，出现烦躁、夜惊等表现。

应对之法：

宝宝白天清醒时，可以给孩子做抚触按摩，使其感官和四肢多接受外界刺激。宝宝受到的刺激越多，感官发育越好，睡觉时不就容易受到外界刺激影响。

如果宝宝缺乏维生素D，父母要经常带他到户外玩耍，通过晒太阳就可以补充维生素D。但是需要注意以下几点：

美国儿科学会认为，不满6个月的宝宝要避免阳光直晒，6个月以上宝宝晒太阳时要涂抹婴儿专用防晒霜。

宝宝晒太阳时要戴上有帽檐的帽子和太阳镜，并穿上保护性服装。另外，晒太阳要避开上午10点到下午2点的日照高峰时段。

还要提醒大家注意的是，带宝宝晒太阳要循序渐进，慢慢增加晒太阳时间，宝宝1个月后可以晒5分钟，然后慢慢增加到10分钟；宝宝3-4个月时，每天可以在户外活动半小时至1小时；6-7个月时，一天可以去户外活动两次，每次1小时。

4.睡觉易醒

宝宝睡觉容易醒，通常是睡眠周期转换发生障碍引起的。和大人一样，宝宝在一个睡眠周期里会出现浅睡眠和深睡眠的转换。在这个转换过程中，可能会短暂的醒过来。

发生这个这种情况，大人或许翻个身就又睡着了。但如果宝宝有奶睡、抱睡等不良的睡眠习惯，就无法自主入睡，很难进入下一个睡眠周期，很容易出现半夜惊醒的情况。

应对之法：

妈妈可以通过轻怕、语言、抚摸、给予安抚物等方式使宝宝获得足够的安全感，帮他顺利进入下一个睡眠周期。另外，爸爸妈妈还要注意培养宝宝自主入睡的能力。

5.肠胃功能紊乱

宝宝吃得过多或睡前吃得太饱，有可能会引发肠胃功能紊乱，睡觉时就容易出现躁动难安、翻来覆去不断变换睡姿等表现。有的宝宝还会伴有腹胀、口臭等症状。

应对之法：

宝宝入睡前，父母不要让他吃得太饱，日常生活中做到少吃多餐。另外，爸爸妈妈可以给宝宝做腹部按摩促进肠道蠕动，帮助气体排出，预防肠痉挛。

具体的按摩方法是：让宝宝平躺在床上，以肚脐为中心，右手四指并拢后，从宝宝右下腹按顺时针方向画半圈，按摩至左下腹，按摩1-5分钟即可。

6.肠胀气

宝宝睡觉时会发出哼哼唧唧的声音，非常用力抻着身体，感觉十分痛苦，还会憋气，将小脸憋得通红。有的宝宝还会用力晃动双臂，看上去非常难受。这都是肠胀气的典型表现。

应对之法：

宝宝消化系统还没有发育成熟，很容易发生肠胀气。妈妈喂奶时要防止宝宝吸入过多空气，喂奶后要及时给他拍嗝。

家长还可以顺时针按摩宝宝的小肚子，做做排气操，或者用温热毛巾热敷他的腹部，缓解不适症状。

宝宝睡得好，才会长得好。爸爸妈妈要多注意观察宝宝的日常表现，帮助宝宝培养正确的作息规律，用科学的方法解决睡眠问题，助力宝宝健康成长~

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