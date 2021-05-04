养育孩子中最易踩的雷区，你中了吗

每个父母都希望宝宝可以健康成长，但有的父母在育儿过程中常常会陷入到误区中，反而影响到了孩子的健康。下面小编盘点了几个常见的育儿误区，大家赶紧来看看自己踩了几个“雷”：

1.宝宝怕冷，要多穿衣服

有的家长担心宝宝受凉，不管是出门还是在家，都给他穿很多衣物，把他捂得严严实实的。宝宝新陈代谢旺盛，身体散发的热量较多。平时给他穿衣，只需比大人少一件即可。如果宝宝穿衣过多，会更容易出汗，也更容易感冒。

2.食物嚼碎了喂给宝宝吃

有的老人喜欢将食物嚼碎了再喂给宝宝吃。其实，这样做是不科学的。大人口腔里有很多细菌，这样很容易让细菌进入宝宝口中，而宝宝抵抗力又比较弱，有可能会引发感染。而且，咀嚼后的食物味道会变味，导致宝宝对食物丧失兴趣。另外，嚼碎了再喂会减少宝宝咀嚼能力的锻炼机会，影响口腔消化液的正常分泌。

3.将母乳涂抹在身上治湿疹

宝宝身上有湿疹，有的妈妈就会将母乳涂抹在宝宝患处。事实上，母乳虽然有滋润作用，但这样做根本没有任何治疗效果，反而会加重湿疹。母乳营养丰富，容易滋生细菌，随便涂抹会带来不利影响。

宝宝长湿疹后，家长一定要注意他的个人卫生，清洁皮肤后涂抹润肤霜，注意保湿。如果病情严重，应及时带他去专业医院寻求治疗。

4.给宝宝穿开裆裤

为了让宝宝如厕更方便，同时避免红屁股，有的老人会给宝宝穿开裆裤。实际上，这种做法是不科学的。开裆裤虽然方便，但容易让宝宝养成随地大小便的坏习惯，而且宝宝活动量大，稍不注意就会发生细菌感染。

可以说，穿开裆裤不仅对健康不利，同时也不利于宝宝性别意识的培养。

5.给新生宝宝绑手绑腿

到了孕后期，胎儿活动范围逐渐变小，只能弯曲身体节约空间。出生后身体保持双腿卷缩姿势是正常现象，家长无需过于担心。如果此时绑手绑脚，不仅不利于手脚发育，还会让宝宝感觉不适。

6.叫醒宝宝喝奶

有的妈妈担心宝宝肚子饿导致营养不良，就算宝宝睡着，也会叫醒他们喝奶。其实，妈妈根本不需要这样做。宝宝满月前除了吃就是睡，宝宝饿了自然会醒。如果频繁叫醒宝宝，不仅会打破睡眠规律，还会影响宝宝正常的成长发育。

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