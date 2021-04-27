五一带娃出行，宝宝想上厕所怎么办？

再过几天，五一长假就来啦！相信很多家长都打算带孩子粗去玩~不过，问题来了，孩子出门在外，突然想上厕所怎么办哇？别急，育儿网编编就给大家出谋划策：

出门前

3岁以下的孩子通常不具备独立控制大小便的能力。因此，带孩子出门前，好让他在家上一次厕所。另外，要注意提醒孩子，想要大小便要提前跟爸爸妈妈说，不要事到临头才说。

还要掌握孩子的如厕规律，比如，如果你的孩子每隔两个小时就要上厕所一次，出门后一个半小时就要问问他要不要上厕所，并进行引导。

出门后要留意厕所

带孩子出门，家长要注意下厕所的位置。在餐厅、商场等公共场所，厕所有明显的指示牌，找起来很方便。另外，爸爸妈妈可趁机教会孩子辨认厕所的标志，建立男女有别的意识。注意，如果孩子不满5岁，是需要家长要陪同一起上厕所的。

如果公共厕所有很多人排队，家长可以跟大家打声招呼，让孩子插个队，毕竟孩子憋不住尿，大家也会理解；如果在办公室、图书馆、银行等场所，可以向工作人员求助借用一下内部厕所。不要觉得不好意思，大多数人都会予以谅解。

指导孩子正确如厕

孩子生理机能还没有发育成熟，不能长时间憋尿或憋便。为了减少麻烦，家长带娃出门最好给他穿短裤、橡皮筋裤子等样式简单的裤子，裤子上不要有复杂的纽扣或拉链，方便快速穿脱。

如果是女宝，妈妈要告诉宝贝，上完厕所后要用干净的卫生纸把小屁屁擦干净，让她从小养成良好的卫生习惯。特别是大便后，一定要从前向后擦，以免污物接触尿道或阴道引发感染。

找不到厕所怎么办

如果情况紧急又实在找不到厕所在哪，家长可以让孩子躲在较隐蔽的地方解决个人问题，比如草丛、树木隐蔽处、绿化带或者是下水道等等。

出门在外，要带好这些物品

带孩子外出游玩，爸爸妈妈要提前做好准备工作，纸尿裤、卫生纸、塑料袋等物品一定要随身携带。可以用塑料瓶和塑料袋接住孩子的大小便，及时把现场清理干净。带孩子乘坐长途交通工具，建议给他穿上纸尿裤，以免弄湿衣裤造成不便。

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