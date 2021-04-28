五一将至，收好这份人类幼崽出行计划！

五一假期快来咯，有没有准备带宝宝开启一段旅行呢？

话说带人类幼崽出行，可不是件容易事，虽然人类幼崽自带软萌属性，一定会让你的朋友圈大放光彩，可一旦闹起来，那杀伤力简直无人匹敌。因此，一定要做好万全准备呐~

今天育儿网编编就给大家带来一份《人类幼崽出行计划》，让你做到不慌乱！

选择合适的目的地

带宝宝出门，大家都想要把旅程安排得丰富有趣，但也要量力而行：

建议大家根据宝宝年龄选择合适的旅游目的地。

（1）不满1岁

宝宝还比较小，这个阶段可以带宝宝去近一点的郊外、海边、公园游玩。这个年龄段的宝宝还不会产生游玩景点的偏好，只要一家人在一起就会有满满的安全感，会很开心，父母也不会感到累。

（2）1-3岁

这个年龄段的宝宝有了自己的想法，喜欢到处探索，旅游范围可以扩大一些。野生动物园、植物园、海边、大自然都可以带宝宝们玩一玩。

请注意，带1岁以上宝宝出门一定要给他戴上口罩哦，到达景点后，可以在通风良好、人员较少的地方让宝宝摘下口罩，呼吸新鲜空气。

根据目的地的气温携带衣物、雨具

如果是去南方，而且天气又比较晴朗的话，就可以多带几套春装或者夏装，建议选择宽松透气的衣服，并戴好遮阳帽，涂好防晒霜。

如果是去北方，尽管气温逐渐回升，但气温还是会有起伏，早晚温差较大，一定要把小斗篷、风衣等保暖衣物带在身边，以备不时之需。

另外，出门前要注意关注目的地的天气预报，去北方要遵循洋葱穿衣法，让宝宝穿几件较薄的衣服，方便旅途过程中及时增减，以应对天气变化。南方地区这个时节经常下雨，建议给宝宝带一件薄外套以及雨具。

出游也怎么吃？按照日常规律

带宝宝出门旅游，一定要让他按时进餐，不要改变宝宝日常的饮食规律。宝宝吃的食物太杂、太多，反而可能会导致身体不舒服。可以按照下面这份清单给宝宝准备出行用品，可以说非常试用了~

（1）宝宝是母乳喂养

哺乳巾、纱布、小湿巾或口水巾等装备要带全。

（2）宝宝是奶粉喂养

装有温开水的保温杯；奶粉分隔罐或便携奶粉袋；干净的奶瓶等。

（3）宝宝开始吃辅食

如果宝宝已经开始吃辅食，需要携带的东西有：

宝宝专用餐具；抽纸；围兜；保温杯；辅食分装盒；米粉及成品辅食泥。

出门旅游条件有限，不方便洗手清洁，所以不要让宝宝边吃边玩，以免吃下脏东西。

出游时指定看护人

这一点非常非常重要，各位家长一定要记牢！

全家人一起外出游玩，看护宝宝时常常会陷入到“无效看护”的误区中，大家没有明确指定谁负责看护宝宝，大家都以为对方在看护宝宝，结果导致宝宝无人看护，这就容易引发意外。带宝宝出游，责任重大，父母可不能马虎大意！

对策：大家可以轮流看护宝宝，不同时段指定一个明确的看护人。特别是对于已经会走的宝宝来说，一定不要让宝宝脱离自己视线，让他永远在自己一臂范围内。

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