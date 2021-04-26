干货！带娃看急诊，妈妈必须了解的10件事

你有没有带孩子晚上看急诊的经历？

孩子在成长发育的过程中，难免有个头疼脑热，而遇到紧急情况时，就必须要立即去医院，尤其是在大半夜，就得去看急诊。孩子生病发生意外，不要慌，在去急诊室前，先问问自己是不是都准备好了？只有做足准备，才能方便医生快速诊断，帮助孩子尽快恢复。

今天就给大家带来一篇干货，跟大家说说带孩子看急诊需要了解的十件事，赶紧来做功课：

1.保持冷静别慌张，别把不良情绪传递给宝宝

如果父母表现惊慌失措，紧张的情绪会传递给宝宝，让宝宝出现焦虑和不适。

面对这种情况，父母要保持冷静，不要慌，及时安抚宝宝。在得到明确诊断前，父母千万别胡思乱想，自己吓自己。家长可以做几次深呼吸，让紧张情绪慢慢缓解下来。

2.是去儿童医院还是就近的综合医院？

相信这个问题，很多父母第一时间都不知道如何判断，这就给大家解惑：

如果宝宝肚子疼、拉肚子、发烧等情况，别慌，带他去儿童医院看病。

但如果宝宝是烫伤、外伤、坠落伤、骨折、呼吸困难、窒息、急性过敏反应等其他危及生命的情况，建议立即带他去附近的综合医院急救，以免延误病情造成严重后果。

若医生评估宝宝情况后认为需要转院，可在医护人员陪同下，经专业通道转入儿童专科医院继续治疗。

3.必要情况需立即拨打120

如果宝宝有呼吸困难、意识昏迷、抽搐或其他危及生命的表现，父母要立即拨打120求助。如果认识的朋友中有医生，也请立即联系他，请他指导自己如何对宝宝实施急救，同时等待急救人员的到来。

常见的危急症状有：外伤后骨折、颈椎或脊柱受伤、误吞异物后出现的窒息、严重烧伤，持续时间较长的不明原因抽搐、嘴唇发青、口吐白沫等。

4.宝宝发高烧，先服退烧药再去医院

宝宝持续发高烧，体温在38.5℃以上，就得及时给他服用退烧药，以免发生高热惊厥。服药后，应随时注意测量宝宝体温，了解体温变化情况。宝宝服用退烧药后，去医院检查更容易，宝宝感觉也会舒服一些。

请注意，新生宝宝或月龄较小的宝宝不能自行在家服用退烧药，要立即带他去医院看医生。

5.延迟喂水喂饭，尽量让宝宝空腹去医院

医院有一些检查需要在空腹状态下进行，所以建议推迟宝宝的吃饭喝水时间，尽量让宝宝空腹去看病。

就诊时，父母要问一下医生，宝宝需不需空腹。如果不需要，要及时给宝宝吃饭、喝水。

6.安排好家里其他宝宝，让他们安全待在家中

如果家里不止一个孩子，父母不要将健康孩子带到医院，以免发生交叉感染。可以请其他家人帮忙照看一下孩子，让他安全待在家中。

7.带上宝宝喜欢的玩具

本身去医院，孩子就会害怕恐惧。因此，带宝宝去医院，建议带几个宝宝爱玩的玩具或绘本，从而转移宝宝注意力，缓解焦虑情绪，减轻不适。

同时，父母要时刻陪伴在宝宝左右，告诉他爸爸妈妈会一直陪着他，会和医生一起帮他恢复健康。

8.带齐宝宝所有的病历资料

去医院前，父母要把宝宝的病历资料带在身上，方便医生查阅。最好把宝宝的疫苗接种本也带在身上。

另外，父母要了解宝宝的既往病史、过敏史、最近有没有在服药，比如维生素补充剂、消炎药、抗生素、抗病毒药物等。

9.做好心理准备，耐心排队候诊

急诊室一般人还不少，尤其是疾病高发期。父母带娃到医院后，要做好排队候诊的心理准备。提醒大家，急诊室的候诊顺序往往并不是先来后到，而是根据宝宝疾病的严重程度。医生和护士会根据宝宝的病情，优先安排病情较重的宝宝就诊。

如果还没轮到自家宝宝就诊，父母要耐心等待，并密切留意医生喊号。如果宝宝在候诊时病情发生变化，应及时告知医护人员。

10.认真听医生的叮嘱，必要时可记下来

就诊时，爸爸妈妈要向医生详细介绍宝宝的病情，比如：发病时间、发病过程或外伤形成过程（如果父母知道的话）、宝宝哪些部位不舒服、宝宝感觉如何（妈妈可以问宝宝身体情况，大一点的宝宝是有能力告诉爸爸妈妈自己哪里感觉不舒服）、现在有哪些症状。你描述的病情越详细，对医生准确快速诊断病情并制定治疗方案帮助越大。

如果担心自己表述不完整，父母可以把宝宝的病情记录下来给医生看，这样能刚好地向医生准确陈述宝宝病情。

如果宝宝误吞异物或吃了有毒物质，父母要将这些东西带着给医生看，方便医生及时进行检查分析。

父母有不懂的地方，要及时询问医生，并认真记录医生说的话，比如宝宝需要注意哪些事项，回家后该如何服药等，以免遗漏。

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