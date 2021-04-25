婴儿抚触太重要啦，这篇小常识赶紧收好！

对宝宝来说，抚触不但促进促进大脑和身体发育，还可以安抚情绪减少哭闹。给宝宝做抚触，妈妈要知道以下这些常识，赶紧收藏起来吧~

抚触一定要抹婴儿油吗？

婴儿油是一种润滑剂，涂在妈妈手上可以减少对宝宝皮肤的损伤，让宝宝更舒适，同时减少细菌感染的风险。新生宝宝皮肤上没有角质层，很娇嫩，不能有任何粗糙的触摸。所以，婴儿油是婴儿抚触必不可少的用品。

宝宝老是睡不好，抚触有用吗？

晚上宝宝哭闹就是不愿睡觉，父母可以通过抱起来轻摇的方式哄他入睡。但有的宝宝只要停止摇晃，宝宝就会醒过来，并且哭闹的更凶。有一项关于婴儿抚触研究表明：在宝宝睡前持续对他(她)们进行抚触，可以让他更容易入睡并减少哭闹。

抚触对宝宝智力发展有用吗？

在一项对成人抚触的实验中，研究员发现，持续接受抚触的人可以在更少的时间内完成数学运算，并且错误率比抚触前降低一半。不仅仅是成人，抚触对婴儿也十分有效。在研究婴儿和儿童的实验中，也发现抚触可以使宝宝的反应更加灵活。

是否可以使用植物油？

众所周知，植物油是一种天然产品，是从植物中提取出来的，但并不是所有植物油都适合给婴儿作为护肤品来使用，例如菜油和豆油等。

菜油：许多菜油的成分并不纯净，通常含有其它成分，会使宝宝皮肤受到损伤。因此含有菜油的护肤品不适合给宝宝使用。

豆油：豆油有迷人的香气，但有可能导致宝宝皮肤过敏，同样不能给宝宝使用。

宝宝哭闹得正厉害，抚触能让他平静下来吗？

宝宝哭闹厉害时，不要急于去抚摸它，应先找到宝宝哭闹原因，再去抚摸他，这样效果会更好。

宝宝把矿物油吃进嘴里对身体有害吗？

医学表明，对婴儿来说，食用少量的矿物油不仅有益无害，还可以有效缓解便秘。而且，现在很多婴儿处方药中同样含有矿物油成分。

虽然矿物油对婴儿来说有一定的益处，但专家建议不能让婴儿接触矿物油。因为吃大量矿物油或吸入矿物油同样会损伤婴儿健康。

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