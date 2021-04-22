怀孕后请保持这些习惯，对宝宝更好哦~

怀孕后，准妈妈的一举一动都会影响胎儿生长发育。所以很多准妈妈会非常注意自己的行为，尤其是在饮食方面。其实，要想胎儿发育好，除了注意孕期饮食外，准妈妈还要养成多喝水、常运动等好习惯，赶紧来了解。

1.高热量食物要少吃

油炸烧烤类食物是很多女性的最爱。怀孕前吃这些高热量食物已经不健康，在怀孕后更是要忌嘴。怀孕中期和怀孕晚期，准妈妈每天只需额外多摄取300卡路里热量即可。

2.多吃鱼类

鱼类、贝类富含蛋白质与脂肪酸，对胎儿大脑发育十分有利。因此，准妈妈在孕期要多吃这两类食物。在买鱼时，应避免选择含汞量高的鱼类，建议选择低汞的金枪鱼、三文鱼以及虾等。如果准妈妈不爱吃鱼，也可以吃坚果、亚麻籽代替。

3.每天吃早餐

很多准妈妈不喜欢吃早餐。其实早餐很重要，吃上一顿丰富的早餐，一天都会精力满满。

4.补充叶酸

叶酸对胎儿神经系统发育有利。怀孕期间，准妈妈每天所需的叶酸为600mg，应多吃菠菜、生菜以及扁豆等富含叶酸的食物。

5.补充水分

准妈妈每天至少要喝八杯水才能满足身体所需水分，如果运动的话，所需的水分还会更多。

6.补充有营养价值的零食

准妈妈很容易饿，可以吃坚果、豆干等有营养的食物。这类零食富含高蛋白质以及脂肪，补充身体所需的碳水化合物，有利于胎儿的生长发育。

7.保证食材新鲜

准妈妈每天吃的饭菜，最好是当天的现买现做的。而且，新鲜食材能给胎儿提供充足营养，满足生长发育需求。

8.适当运动

怀孕后，准妈妈要适当做些运动，比如散步、瑜伽。做运动不仅能提高自身抵抗力，还能让分娩更加顺利，缓解准妈妈焦虑心情。

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