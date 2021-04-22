击退婴儿湿疹，你需要坚持母乳喂养！

听到湿疹，估计很多妈妈头都大了。宝宝一旦患上湿疹，就注定是场持久战，想打好这场战可不容易，需要家长方方面面小心呵护。与其被动应战，倒不如提前做好准备，而这就需要一枚重要的武器——母乳喂养！

研究显示，坚持母乳喂养4个月，可有效预防宝宝湿疹

美国儿科学会(AAP)发布最新临床报告，对“母乳喂养如何影响婴儿发生食物过敏和其他过敏性疾病风险”的现有证据进行了回顾。这份报告得出了以下调查结果：

1.在哺乳期，妈妈忌嘴某些食物，对预防特应性（过敏性）湿疹很有帮助。

2.宝宝出生后三个月内，给他进行纯母乳喂养，可以有助于避免儿童早期喘息的发生。

3.对于有高发性过敏疾病风险的宝宝来说，坚持纯母乳喂养四个月以上，能有效降低前2年出现湿疹和牛奶过敏的风险。

妈妈坚持母乳喂养有很多好处，它好像是一针“免疫力增强剂”，可以帮助宝宝构建自身的免疫屏障。母乳中含有的免疫成分可以提高宝宝的抗感染能力，降低患湿疹、食物过敏、肥胖症、呼吸系统疾病、肠胃感染等疾病的风险。

在这里要特别提醒大家，别看初乳外表又黄又脏，其实营养价值非常高，千万别丢掉！初乳非常珍贵，作为宝宝第一口食物最为合适。初乳中含有各种免疫球蛋白和乳铁蛋白，有助于新生宝宝免疫系统发育、肠道成熟和消化吸收。宝宝免疫力强，抗过敏能力自然也高，从而就能减少患湿疹的几率。

母乳喂养期间，妈妈也应注意适当“忌口”

并不是所有湿疹都是过敏导致，但确实会有一些食物会引发或加重宝宝湿疹。对于还没有吃辅食的宝宝而言，食物中的某些成分会通过母乳进入宝宝体内，进而造成影响。

因此，哺乳期妈妈也需要适当忌口，尤其要注意“牛奶”！很多妈妈会通过喝牛奶来给自己补钙，但宝宝的免疫系统还没有发育成熟，容易对牛奶蛋白过敏。某些宝宝喝牛奶或者喝以牛奶为基础的配方奶粉，出现了哮喘、失眠、绞痛、大便带血、荨麻疹、发育不良等情况。如果是母乳喂养的宝宝，也有可能会因为妈妈喝了牛奶而发生蛋白质过敏。

如果医生认为宝宝可能对牛奶过敏，妈妈在哺乳期要及时调整饮食，不要喝牛奶和其他奶制品。

母乳是宝宝的最佳口粮，有了它的保驾护航，宝宝的体质一定会越来越棒！

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