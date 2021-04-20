孩子进入口欲期，玩具得这样消毒才安全！

宝宝在7、8个月时，通常会进入比较明显的口欲期。孩子在口欲期，拿到或摸到什么都会往嘴里塞，他会通过嘴唇和舌头感知事物的不同，通过抓、吃、咬等动作来探索这个未知的世界。

在不干扰宝宝探索世界的前提下，如何做好这些入口物品的卫生工作就显得十分重要。而宝宝平常接触最多的东西就是各种各样的玩具了，那么，在这个阶段该如何给这些玩具消毒，才才能保证孩子的安全呢？今天，咱们就来好好说说这个问题：

1.毛绒玩具

想要把毛绒玩具漂洗干净，建议先将它放在水中浸泡10-15分钟，接着充分漂洗，然后用吹风机吹干或者晾晒干，就可以拿给宝宝玩耍了。

注意哦，毛绒玩具也不能洗得太勤，容易破损，平时也可以用婴幼儿消毒湿巾擦拭。

2.木制玩具、电动玩具

木制玩具、电动玩具等无法下水洗的玩具，妈妈可以直接用消毒湿巾从里到外仔细擦拭两三遍，然后放在通风的地方自然吹干就可以了。

3.耐高温玩具

奶瓶、磨牙棒、奶嘴等耐高温的宝宝用品，可以直接放在沸水中烫5-10分钟，或者使用高温蒸汽消毒。具体消毒多长时间为好，以产品说明书上说的为准。

4.塑料玩具

这类玩具可以用清水直接冲洗。洗干净后，要用专业的消毒湿巾进行擦拭，然后擦干表面水分或者晒干。

宝宝进入口欲期后，妈妈一定要使用正确方法消毒玩具哦，尽可能避免细菌伤害到宝宝！

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