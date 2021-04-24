宝宝出牙闹到崩溃？试试这些护理tips

你知道吗？有一种痛叫“出牙痛”，宝宝出牙时往往很难受，而且这个阶段也往往比难带，宝宝变得很烦躁，还常常会闹到崩溃。这该怎么办才好？别着急，今天这篇文章，我们就来说说宝宝出牙的相关内容，教你如何护理：

宝宝多大时开始长牙？

正常情况下，宝宝4-6个月会长第一颗牙。萌牙的具体时间并不固定，有的宝宝可能早于四个月，有的宝宝有可能晚于六个月。

宝宝出牙有哪些表现？

1.牙龈红肿，牙床上有“白点”

出牙期间，妈妈给宝宝清洁口腔时会发现宝宝牙床有明显红肿，用手触碰时有硬块感。有的宝宝的牙床上还会出现“白点”，这些“白点”就是即将萌出的乳牙。

2.喜欢啃咬东西

出牙时感觉很不舒服，宝宝会通过啃咬东西来缓解不适。宝宝还小，不具备分辨东西的能力，所以他们拿到什么就会咬什么。

3.口水分泌变多

受到牙齿萌出的刺激，口腔中的唾液分泌随之增多，而宝宝吞咽能力未发育全，常常会出现流口水的现象。

4.宝宝变得烦躁，爱哭闹

出牙期间宝宝感觉很难受，情绪会变得非常不稳定，常常会哭闹，有时甚至还会出现厌奶表现。

出牙期间妈妈如何护理宝宝

1.转移宝宝注意力

家长可以跟宝宝玩游戏，或是用玩具转移他们的注意力，让他暂时“忽视”出牙的不适感。出牙期间，妈妈要保持足够的耐心，多陪伴宝宝，让他们暂时忘记出牙时的不舒服。

2.帮助宝宝缓解不适感

出牙期间，宝妈们可以给宝宝准备磨牙用品比如磨牙棒等，从而缓解出牙时的不适感。磨牙用品很安全，但也要注意清洁卫生，以免引发细菌感染。

3.保持面部以及颈部皮肤干燥

宝宝出牙时，流出的口水如果没有及时擦干，很容易引发湿疹。因此，妈妈要给宝宝准备好围嘴或是口水巾。擦拭口水时应选择柔软材质的纸巾或毛巾，以免损伤宝宝娇嫩皮肤。

宝宝出牙期间，妈妈要保持足够耐心帮助宝宝缓解不适感，同时做好口腔清洁工作。宝宝进餐后，妈妈要及时清洗口腔，从而保护乳牙。

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