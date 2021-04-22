“红屁屁”的元凶被揪出，速度围观！

很多宝宝都有红屁屁的问题，让宝妈们很是心疼。宝宝红屁屁怎么办？为什么宝宝总是会红屁屁，今天育儿网编编就给大家揪出宝宝“红屁屁”的元凶，一起来围观：

宝宝红屁屁的原因

1.纸尿裤质量不过关

如果纸尿裤质感粗糙、吸水性和透气性不佳，会使宝宝的屁屁长时间处于闷热、潮湿的环境下。小屁股无法保持干爽，宝宝就很容易患上红屁屁。

2.小屁屁清洁不到位

有些父母育儿经验不足，更换纸尿裤没能给宝宝清洁干净小屁屁，会使宝宝的小屁屁长时间受到粪便、尿液的刺激。还有的父母可能用错误方法给宝宝清洁屁屁或者清洁过度，导致宝宝的屁屁受到二次刺激，破坏了宝宝屁屁皮肤表面的油脂，这也同样会引发“红屁屁”。

3.宝宝过敏

如果宝宝是过敏性体质，有可能会因纸尿裤中含化纤成分出现过敏反应。过敏性体质，大多是遗传因素导致的。父母是过敏性体质，一定要留意宝宝是否也是过敏性体质。这类宝宝容易对化纤成分多的纸尿裤或者含有刺激成分的湿巾、洗浴用品过敏，从而导致红屁屁。

宝宝红屁屁应该如何护理？

1.在选购纸尿裤上下功夫

小宝贝的肌肤十分敏感，纸尿裤作为宝宝贴身使用的物品，要保证质量。所以，父母给宝宝选择纸尿裤时一定要注意质地是否柔软，以免摩擦宝宝小屁屁造成损伤。

另外，父母还要考虑纸尿裤的吸水性和透气性以及轻薄程度。宝宝的屁屁长时间接受尿液会刺激宝宝肌肤，所以要给宝宝购买吸水性良好的高质量纸尿裤。轻薄也是选购纸尿裤的一大要点。厚重的纸尿裤会使宝宝的屁屁长时间处于闷热的环境下，也不利于宝宝的肌肤健康。

2.及时正确清洁小屁屁

宝宝大小便后不仅要及时帮助宝宝更换纸尿裤，还要做好清洁宝宝屁屁的工作。使用温水轻轻冲洗宝宝的屁屁，清洁后一定要及时擦干宝宝屁屁上的水分，保持小屁屁干爽。

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