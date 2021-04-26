宝宝脱发别慌！试试这些护理方法

宝宝脱发，除了遗传因素外，还和营养摄入是否均衡和护理是否得当有着非常密切的关系。那么，宝宝脱发怎么办？教你正确的护理姿势：

1.注意宝宝的睡姿

宝宝脱发的原因有很多种，其中最常见的就是，宝宝睡觉时头发和枕头摩擦，以及长时间不翻身导致后枕部头发减少，进而导致脱发。所以，家长注意变换孩子的睡姿，选择合适的枕头，注意建议等宝宝三个月后再睡枕头。

2.头部按摩

家长每天要用指肚帮宝宝轻轻按摩头皮2～3次，每次5分钟，使头皮得到良性刺激，从而促进头皮血液循环，使宝宝头发更好地生长发育。另外，父母要为宝宝营造良好安静的生活环境，减少噪声刺激，让宝宝心情愉悦，从而促进头发生长。要注意婴幼儿生活环境的和谐，避免噪声刺激，让小儿心情愉快，这样也有利于宝宝头发生长。

3.不乱做发型

不少家长为了让宝宝看着可爱，会给宝宝做发型，甚至还有家长给宝宝烫发。要知道宝宝的头发十分脆弱，经常帮宝宝做发型会损害发质，不利于宝宝头发的生长发育。

扎发和卷发虽然好看，但对于宝宝头发的生长损伤很大。所以宝宝的发型应让其自然生长，不要为了美观而损伤宝宝的头发健康。

4.补充足够营养

营养摄入对于宝宝的头发生长发育十分重要。如果宝宝营养不均衡，营养摄入跟不上日常生长发育所需，会使发质变得粗糙。在日常生活中，保持宝宝营养均衡十分关键。给宝宝补充营养一定要注意循序渐进，不要一口吃成一个胖子，以免适得其反。

5.注意补充蛋白质

宝宝头发所需要的蛋白质并不能由人体自行合成，需要从食物中补充蛋白质。在给宝宝准备日常的辅食时，要多安排一些蛋白质丰富的食物，比如奶类、肉类中都富含蛋白质。

宝宝的头发不仅关系着身体健康，和宝宝未来的颜值也有着重要作用。所以家长一定要用心呵护、护理宝宝的头发。

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