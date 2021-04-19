一心只求剖腹产？看完这篇再决定！

出于各种原因考虑，很多准妈妈可能在生产前就决定要剖腹产。但这里要提醒大家，剖腹产有一定的风险。只要没有出现紧急情况，就不要急着做决定，花点时间多考虑考虑，多和医生沟通，做一个正确决定。

为什么会选择剖腹产

有一种情况是，在分娩过程中出现问题，医生临时决定改顺产为剖腹产。而有计划的剖腹产并不是这样。在分娩前，医生会提前跟准妈妈沟通是否要选择剖腹产。

一些健康的准妈妈希望剖腹产，是因为想要选择分娩日期或避免顺产。这些不是医学上的原因，医生多半是不会同意的。即使在美国，妇产科学院的专家也不推荐这种选择性剖腹产。他们表示，39周前不建议早产，并且强烈反对为了早日再次怀孕而选择剖腹产。

剖腹产对生产有什么影响

虽然剖腹产一般来说很安全，但它仍然是一个手术。剖腹产的恢复时间要长于顺产，并且会给产妇和孩子带来风险。

选择剖腹产的产妇更有可能出现大出血、血栓、感染、损害其他器官。有些产妇在剖腹产过程中还需要输血。

剖腹产出生的婴儿更有可能在出生后出现呼吸问题。出现这种情况时，宝宝可能需要在新生儿重症监护病房待上几天。

剖腹产对以后生活的影响

每次剖腹产都会比前一次更困难。如果妈妈准备再要一个孩子，特别是如果准妈妈想要多个孩子，一定要和医生提前沟通。

如果需要剖腹产，记得和医生沟通

准妈妈要询问医生为什么要剖腹产。如果原因是婴儿的大小，询问体重估算的准确性有多高，看看是否有其他方式解决问题。问问医生可以等到39周或40周吗？一定要搞清楚，如果不做剖腹产，自己和胎儿会出现什么问题。

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