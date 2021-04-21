宝妈存钱大法，不看绝对后悔！

想要养大一个孩子，父母需要承担一笔不晓得开销。所以，现在有许多年轻的小夫妻都不急着要孩子，等自己有了一定的经济基础再生宝宝。其实，在养育孩子的过程中，也可以既养得好，又能省下钱来，今天就给大家分享一则存钱大法，不看绝对会后悔：

省钱方法一：省吃

现在这个社会，父母的工资增长速度往往跟不上物价的增长。对于工薪族父母来说，昂贵的奶粉和辅食是一笔不小的经济负担。那么，如何才能花更少的钱让宝宝吃的健康呢？教大家一些小妙招。

对于小宝宝而言，母乳是最佳口粮，不仅安全又健康，而且能随时供应。如果你能满足母乳喂养的条件，那么建议你能够坚持下去，给宝宝纯母乳喂养，不但能省钱，也能给到宝宝最好的口粮。此外，除了高铁米粉等这种专类辅食，其他辅食妈妈们不妨可以自己试着做做，没必要一定要去超市买成品辅食。

省钱方法二：网络团购

宝宝的玩具、衣服以及书籍绘本等，妈妈都可以试着通过网络进行团购。网购不仅种类齐全，而且价格要比实体店里便宜一些。另外，网购可以节省逛实体店的时间，让妈妈有更多时间陪伴宝宝。通过网络进行团购，可以让妈妈花更少的钱买到更多心仪的宝宝用品。

此外，平常看到心仪的宝宝用品可以先放入购物车里，等到购物网站搞优惠活动时再下单购买，这样可以省下一笔可观的钱。

不过，现在网络团购盛行，诈骗手段也层出不穷，经常有妈妈上当受骗。妈妈们在网购时要注意分辨骗局，交易时保持小心谨慎。

省钱方法三：淘二手货

二手的衣物并非都是不好的，偶尔给宝宝买一些二手用品，可以有效减轻自己的经济负担。比如在宝宝两岁前，生长发育速度惊人，有的衣服宝宝只穿了几次就再也穿不上了。因此，穿亲戚朋友家孩子的旧衣服也是可以的，只要注意在给宝宝穿之前要清洗并消毒。

另外，父母要把钱花在该花的地方，少买一些华而不实的宝宝用品，多买一些实用的母婴产品。

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