孕妇感冒食疗方，赶紧收藏！

最近天气变化频繁，特别容易感冒咳嗽。普通人感冒后服用一些感冒药就能缓解，但是准妈妈体质特殊，感冒后可不能随意服药。今天育儿网编编就给大家分享几个感冒食疗方，很适合准妈妈，大家赶紧收藏吧~

1.葱白红糖生姜饮

做法：

取2根大葱，生姜15克，红糖20克。大葱洗干净后留下头部葱白部分，切成小段备用。生姜洗净后切片备用。将葱白和生姜倒入锅中，加入500毫升清水一起煎，煮开后加入红糖再煮10分钟即可取出饮用，当茶喝，连喝2-3天。

功效：

这款饮料具有散寒祛风之功效，适用于患有风寒感冒的准妈妈。风寒感冒的具体症状表现为怕冷怕风、流清水鼻涕、头疼身痛、鼻塞等。

2.沙参麦冬汤

做法：

准备廋肉100克，沙参15克，麦冬15克，两颗蜜枣。将这些食材放入炖蛊炖一个钟头，温服。

功效：

这款汤可以滋阴润燥，适合患风燥咳嗽的准妈妈，若出现鼻干、口干、咳嗽少痰、咽干咽痒等症状，喝它可以缓解不适。注意，如果血糖高，则不要加蜜枣或者红糖，若服用2-3天后无效，建议立即就医。

3.陈皮茯苓粥

做法：

在锅中放入陈皮和茯苓各10克，加水煮开后去渣取汁，加入粳米100克，生姜10克一起煮粥。

功效：

陈皮茯苓粥可以止咳化痰、祛湿健脾。如若有痰白质稀、食欲不佳、胸闷咳嗽等表现，有可能是脾虚痰湿引起，吃这款粥品可以得到有效缓解。

4.金桔雪梨饮

做法：

取金桔10个，雪梨1个，川贝6克。雪梨洗干净后切成小块，金桔洗净后十字切开，加入适量清水，将金桔和雪梨放入锅中隔水炖一个钟头，分两次温服，连续服用两到三天。

功效：

金桔雪梨饮具有清热止咳、润肺化痰的作用。阴虚体质的准妈妈，常常会有干咳、口干咽干、有痰咳不出来等表现，喝这款饮料能改善不适。

5.桑菊饮

做法：

准备菊花、桑叶各10克，加水适量清水煮10-15分钟，当茶来喝。

功效：

桑菊饮具有解表清热的作用。准妈妈若是风热感冒，则会有鼻塞、流黄色鼻涕、舌红、咽痛、咳嗽痰黄等症状，喝桑菊饮则非常合适。

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