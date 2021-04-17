孩子“咬手指”戒瘾方案

孩子爱吃手怎么办？婴儿时期家长无需太紧张，但如果孩子大了还在吃手，家长就要及时纠正了。那么，具体该怎么做呢？

吃手的害处

手：宝宝经常吃手会对手指造成压迫。小手总是浸泡在口水里，会受到来自牙齿的压迫，时间长了会使手指出现蜕皮、肿胀、变形等情况。

牙：手放在嘴里会影响宝宝出牙，导致宝宝的牙齿参差不齐甚至影响牙齿的闭合。

卫生：宝宝总喜欢去摸周围的物品，会使手上粘染上一些脏东西。宝宝吃手时，会把脏东西吃进口中，很容易引起腹泻甚至是寄生虫感染。

如何纠正吃手的习惯

1.根据宝宝年龄采用不同应对方法

大多数宝宝一岁以前都会吮手指，这是一种正常的行为，父母不必加以干涉，就让宝宝享受手指的美妙滋味吧。如果宝宝到了两三岁还在吮手指，此时要和宝宝进行沟通，告诉宝宝不可以吃手指，这样不卫生容易生病。等宝宝再长大一点，可以跟他说手指缝中有许多会影响健康的脏东西，例如细菌、铅等有害的物质等，帮助他矫正坏习惯。

2.让宝宝处于宽松、温馨的氛围中

为了使宝宝健康快乐的成长，氛围十分重要，父母要为宝宝营造一个舒适、温馨、稳定的家庭氛围。

3.伙伴多多，活动多多

父母可以为宝宝安排各种活动来丰富孩子的生活，让宝宝有事可做不要闲着。同时也可以鼓励宝宝多去交朋友，多接触外面的世界，这样宝宝就想不起来吃手了。

4.请医生帮忙

如果宝宝快满4岁了，还有吃手的行为，父母就要引起警惕了，此时应及时带着宝宝去咨询心理医生，找出宝宝爱吃手的原因，然后对症治疗。宝宝症状轻微，可让父母进行矫正，如果情况较严重，建议采用行为矫正法。

tips:给宝宝进行矫正治疗时，父母态度一定要温和，不得发火或大声斥责宝宝。宝宝有进步时，要及时给予表扬和鼓励。

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