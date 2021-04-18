@准妈妈，你知道滞产吗？

对于每个女人来说，分娩都是一种独特的经历。有的妈妈生娃速度非常快，但有的妈妈生娃就没有那么顺利了。初产妇平均花费12到18个小时可以生产。如果有过生育经历，二胎生产过程会更快一点，往往是新手妈妈的一半时间。而如果妈妈生产时间过长，就会发生滞产。下面给大家介绍滞产的相关知识：

什么是滞产？

是否滞产由产程和分娩时宫颈是否变薄和适当打开来决定。如果准妈妈怀着双胞胎甚至是多胞胎，滞产意味着总产程超过16个小时。医生可能会把慢产称为“长潜伏期产程”。

如果出现以下情况，可能会发生滞产：

（1）胎儿非常大，难以通过产道。

（2）胎儿体位不正。

（3）产道太小胎儿无法通过。

（4）宫缩很弱。

生产进程缓慢，医生会怎么做？

妈妈们都希望自己可以快速生产、快速卸货。如果生产进程缓慢，妈妈也不用过于担心，放松心态最重要。在这段时间里，医生和护士会密切关注准妈妈和宝宝的情况，并采取以下这些措施：

（1）在子宫内放置监测宫内压的导管。将一个微型的检测器放置在子宫内，不仅可以监测宫缩何时发生，还可以知道宫缩的强度。如果医生认为宫缩强度不够，可能会使用催产素。

（2）使用连续电子胎儿监护仪监控胎儿的心率。

准妈妈发生滞产如何加快产程？

如果生产进程缓慢，医生会建议准妈妈休息一小会儿。有时还会给准妈妈一些药来缓解阵痛，放松身体。准妈妈需要及时调整姿势，让自己变得更舒服。

根据生产进程的不同，医生会采取不同的措施加快产程：

如果胎儿已经在产道里了，医生可能会使用医用产钳或者真空吸附的方法将胎儿拉出。

如果医生认为宫缩频率不够或不够强烈，可能使用催产素来加速、加强宫缩。如果医生认为你的宫缩已经够了，但产程仍然停滞，会建议准妈妈剖腹产。

如果胎儿太大，或者药物不能加速分娩，需要及时顺转剖。

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