简单四步，轻松轻松哺乳

宝宝终于出生了，妈妈高兴的同时，也开始担心是否能走好“母乳喂养”这条路。那么，妈妈该怎么做才能轻松哺乳呢？其实方法很简单，赶紧学起来吧：

1.及时开奶

妈妈产后要及时给宝宝吃奶，这样更有利于乳汁分泌。分娩后半小时就能给宝宝喂奶，这时候的乳汁被称为“初乳”。初乳营养价值高，对宝宝以后生长发育非常有利。

2.多多吮吸

有些妈妈喜欢攒奶，认为这样奶水会越来越多。其实，这种心理真心要不得。要知道，乳房会根据宝宝需求来产奶，如果长时间不喂奶，乳房会认为宝宝需求小，产奶量也随之变少。反之，喂奶次数越多，吸吮越频繁，产奶量就越多。

因此，妈妈在平时要多给宝宝吮吸，增加哺乳次数。未吃完的奶水要用吸奶器吸出，千万不要攒奶哦~

3.合理饮食

为了有足够的奶水喂养宝宝，妈妈们都会喝各种汤水催奶。但这种汤水过浓，不但不利于消化吸收，还会造成乳腺堵塞，因此妈妈平时要保持营养均衡，荤素搭配。汤水虽然好喝，但还是清淡为好。

4.适当按摩疏通乳腺

乳腺的通畅与否关系到宝宝是否能喝到乳汁。如果乳腺堵塞，就容易造成积奶。妈妈不仅感觉到乳房胀痛，还有可能患上乳腺炎。妈妈给宝宝喂奶后应立即用吸奶器将多余奶水吸出，避免乳汁淤积，如果患上乳腺炎，要立即去医院寻求医生的帮助。

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