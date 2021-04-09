单手抱娃很酷？教你抱娃正确姿势

带娃外出时，不少辣妈喜欢单手抱宝宝。其实，这样抱娃有很大的安全隐患。而且，抱娃姿势不正确有可能会影响宝宝的身体健康。下面教各位辣妈正确的抱娃姿势！

单手抱娃：宝宝≮5个月

其实，单手抱娃还是有点难度的。一是需要宝妈臂力强劲，二是需要宝宝乖乖配合。单手抱娃时，宝妈要托住宝宝的屁股，而宝宝要用大腿夹住妈妈的胯骨，很多宝宝直接坐在上面。

宝宝还小，骨骼发育不成熟，脊椎以及脖颈没有足够的力量，来支撑身体保持直立姿势。家长用单手竖抱可能会使宝宝的脊椎受损，所以宝宝未满5个月时不建议单手抱他。

另外，有些宝妈不仅单手抱娃，还穿着高跟鞋，这就更危险了！如果宝妈重心不稳，容易发生意外，一个不小心可能会把宝宝摔出去。

抱娃正确姿势

△ BB头部不能支撑时

宝宝4个月大时，颈椎还没有足够力量支撑头部。抱宝宝时一定要托好宝宝的头颈部，起到保护的作用。然后，另一只手可以伸到宝宝的屁股下面，托起宝宝。

△ BB头部能支撑时

等宝宝头部能够支撑起来时，说明其颈椎已经有足够的力量支撑头部了。此时家长就可以竖抱宝宝了。

1.面向外竖抱

随着月龄的增长，宝宝对外界事物越发好奇。这个抱姿可以满足宝宝的好奇心，开阔他的视野，有利于智力发育。

2.面向内竖抱

这么做可以给宝宝充足的安全感。宝宝情绪不佳时，外界环境嘈杂声音和视觉刺激都会给宝宝带来压力。此时可以采用这个抱姿，让宝宝面对自己。宝宝看到妈妈的脸，心情会慢慢变好。

3.腕抱法

这个抱姿也挺常见的，能让宝宝很有安全感哦~具体做法是将宝宝的脑袋放在左臂弯内，让宝宝枕着臂弯，左腕和左手护背和腰部，另外右小臂从他身上伸过护着他的腿，右手托着屁股和腰部。

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