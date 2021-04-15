春季腹泻来势汹汹，防治方法大总结

春天到了，在这个季节，孩子们除了容易感冒、过敏外，还很容易患上腹泻。宝宝春季腹泻该如何防治？我们接着往下看：

1.天气变化导致的腹泻

气候的变化很容易导致宝宝腹泻。宝宝的胃肠道发育不成熟，胃酸分泌远少于成人，杀菌能力弱，受凉后就很容易导致宝宝腹泻。

处理方案

宝宝出汗量大，体内水分消耗快，需要及时给宝宝补充体内所需的水分。在饮食和饮水上进行调理，宝宝就能快速恢复。

2.饮食不当引起的腹泻

宝宝的肠胃功能发育不完善，消化系统发育不成熟，消化食物的能力不佳，如果家长喂养不当，很容易导致宝宝腹泻、呕吐。

家长喂养宝宝时，不要过早地给他喂粥类、粉糊糖类等食品，宝宝吃粉糖类食物，有可能因食物在体内发酵发酵导致胃肠胀气，进而引发腹泻。家长也不要经常给宝宝更换食物种类或奶粉品牌，这样会使宝宝的肠胃难以适应，进而发生消化功能紊乱。

处理方案

宝宝因饮食不合理出现腹泻症状，家长要立即停止给宝宝吃引起腹泻的食物，并且对食物的比例和种类进行调整，不要随意更换宝宝所吃的食物。

3.细菌、病毒性腹泻

宝宝春季腹泻还可能是细菌或病毒感染引起的。

致病性大肠杆菌引起的腹泻

这种腹泻发病时间较长，症状由轻到重，并伴随着低热及脱水症状。宝宝的大便有腥臭味，多见水样、黏液状大便，甚至少数宝宝会排出脓血便。

金黄色葡萄糖细菌引起的腹泻

宝宝长期大量服用抗生素，会导致宝宝肠道菌群失调。这种类型腹泻的具体表现表现为：不同程度的腹泻和呕吐，大便开始呈黄绿色，3-4天后变成有腥臭味的暗绿色水样大便，次数较多，每天可达10-20次，宝宝有可能发生严重脱水。

处理方案

不要给宝宝乱用抗生素，服用药物应在医生的指导下进行，不要频繁更换药物。当宝宝有以上症状的时，要及时带宝宝到医院进行检查，接受专业的治疗。

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