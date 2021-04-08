想让娃长成大高个，这几个睡眠误区可别踩！

夜晚是生长激素分泌高峰期，想要宝宝长高高一定要关注他的睡眠。然而不少父母由于缺乏育儿经验，常常陷入一些睡眠误区。以下几种误区比较常见，大家要注意哦~

1.睡眠时间少，影响生长发育

每个年龄段的宝宝所需睡眠时间都是不同的。由于存在个体差异，同龄宝宝的睡眠时间也会有所差别。只要宝宝没有不舒服，精神状态良好，体重增长正常，那没有关系。如果宝宝睡眠时间过多或过少，应及时咨询医生，看看是否发育有问题。

2.只要有动静，就轻拍宝宝

睡眠分深度与浅度睡眠两种。宝宝在睡觉时这两种睡眠状态交替进行。但不管是哪种状态下，宝宝都会有所表现。这个时候，家长可以先查看，若宝宝继续睡，就不要打扰他，以免破坏宝宝睡觉规律。如果宝宝睡觉时有哭闹表现，再去安抚不迟。

3.习惯抱着宝宝睡觉

很多父母喜欢抱着宝宝睡觉，认为这样可以给宝宝足够的安全感。但事实上，这样做容易让宝宝形成依赖，以后想要改变就比较困难，而且会延长宝宝入睡时间。宝宝夜间醒来时如果父母不能给予安慰，也会很难入睡。这样不利于培养宝宝独立入睡习惯，形成深浅睡眠自然转换。

建议家长将宝宝放在婴儿床上睡觉，培养宝宝入睡能力。

4.不管几点睡，睡足了就成

很多家长不是很在宝宝的入睡时间。事实上，入睡睡觉时间越晚，浅睡眠所占比例越多，深睡眠的比例越少。而和宝宝生长发育直接相关的生长激素，是在深睡眠时分泌的，所以家长要尽量让宝宝早睡。

5.宝宝大了，就会好好睡觉

0-1岁是宝宝睡眠习惯形成关键期。有些家长因为工作忙，宝宝上幼儿园了才想起来调整他的睡眠习惯，但此时已经晚了，调整起来很困难。因此，家长最好在宝宝4-5个月时就开始培养宝宝睡眠习惯。

6.宝宝一定要睡午觉

3岁以上宝宝白天精力比较旺盛，通过玩耍来消耗精力，夜晚睡的比较好。只要宝宝夜间睡眠充足，质量高，就能满足生长发育需求，因此睡不睡午觉也没有关系。

7.打呼噜宝宝睡得更香

宝宝打呼噜有可能是因为感冒。如果宝宝经常打呼噜家长就要小心，这有可能是扁桃体或是腺样体肥大。有些宝宝喜欢张口呼吸，长此以往会对宝宝脑部发育造成不利。家长发现宝宝睡觉打呼或张口呼吸，应带他去耳鼻喉科检查。

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