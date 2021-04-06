一胎剖二胎还能顺吗？这几点你要考虑清楚

不少妈妈会有这样的疑惑，一胎是剖腹产，二胎可以选择顺产吗？剖腹产后再选择顺产，对于大多数女性来说是可行的。提醒大家，这需要从多方面考虑，最好听取专业医生的建议哦~

1.你的健康状况如何

如果想尝试顺产，准妈妈和胎宝宝都要处于非常健康的状态。如果医生觉得母婴足够健康，哪怕怀着双胞胎，也可以尝试顺产。

如果准妈妈存在体重超重、妊娠期高血压、大龄产妇（通常超过35岁）、上次剖腹产在19个月内、胎儿过大等情况，通常不建议顺产。

2.之前的剖腹产疤痕

准妈妈必须注意一个关键细节，那就是子宫上剖腹产疤痕的类型。（这可能和腹部上的疤痕是同一类型，但它的方向可能不同。）在剖腹产过程中，医生会在两个不同的方向进行切割（腹部和子宫上的切口）。可能是垂直切割从上到下，或是横向切割从一边到另一边。

如果准妈妈的剖腹产疤痕是垂直的，就不能尝试顺产，否则伤口很可能崩开或撕裂，对准妈妈和宝宝造成严重影响，只能继续剖腹产。

如果疤痕是低横向的，且其他危险因素较低，医生可能会允许准妈妈尝试顺产。

3.和医生充分沟通

尽早和医生确认医院是否允许尝试剖腹产或再顺产，有的医院不允许这么做。虽然再次顺产伤口破裂的可能性很低，但医院必须做好准备，以应对可能出现的紧急情况。如果不提前沟通，医院可能根本没有准备好。

4.低风险和无风险

即使产妇剖腹产疤痕是低横向的，并且健康状况良好，仍有非常小的概率发生子宫破裂，医生无法保障100%不会出现危险。出于这个原因，哪怕只有不到1%的概率发生子宫破裂，一些女性仍不愿意尝试剖腹产后的顺产。因为如果真的发生破裂，那将非常危险。

5.剖腹产后顺产的好处

如果准妈妈可以尝试剖腹产后顺产，并且想要这样做，一定要清楚成功概率是多少。大约70%的女性可以顺产成功，剩下的还是需要借助剖腹产。

剖腹产后顺产有下列好处：

（1）无需手术

（2）出血量小

（3）恢复快

（4）感染的风险降低

（5）膀胱和肠道不太可能受到伤害

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