宝宝在地上爬会受凉？专家：你多虑了

宝宝到8个月大时就开始学爬了，但有的家长担心宝宝肚子贴着地板会受凉，就不愿让他在地上爬。那么，宝宝在地上爬是否会着凉呢？我们来看看专家怎么说~

宝宝喜欢在地上爬，肚子并不会受凉

宝宝在地上爬，肚子短时间内贴在地板上并不会受凉。人体各个部位的体表温度是不同的，而体内温度尤其是腹腔内的温度是人体的中心温度，受体温调节中枢控制，除非长时间暴露于寒冷的环境下，一般是不会下降的。

爬行有利于宝宝的发育和成长

爬行是大动作技能发育的必经阶段，对宝宝来说非常重要。当宝宝成长发育到一定阶段，就会开始学习爬。爬行可以锻炼宝宝的大动作技能和身体协调性，对大脑的正常发育十分重要。而父母干预宝宝爬行，不仅违背宝宝正常的自然生长规律，而且宝宝长大后更容易患多动症。

所以，宝宝开始学爬时，父母不要阻止哦，而是要创造一个舒适、安全的爬行环境，提高他的爬行能力。

老人不让宝宝在地上爬怎么办？

有的老人比较固执，不管如何给他们讲道理，他们都不同意宝宝在冰凉的地板上爬行。面对这种情况，父母该如何处理呢？

1.用毛巾包裹宝宝肚脐

这样做不仅能够防止宝宝肚子与冰凉的地板接触，还能使宝宝肚子与地板有一定的距离。

2.给宝宝准备爬行垫

宝宝在水泥地面或者地板上爬行，小手小脚容易沾染细菌、脏物。父母可以让他在爬行垫上练习爬行，爬行垫不仅干净卫生，还能起到隔离地板的作用。

3.给宝宝穿上护膝保护膝盖

宝宝身体十分稚嫩，膝盖骨骼很脆弱，给他准备好护膝可以减少膝盖与地面的摩擦，让宝宝爬行时更加舒适。

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