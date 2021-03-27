护理私处，男女BB各有重点

男孩和女孩生殖器官结构差异较大，所以，家长在护理男女宝宝私处的时候应该区别对待。下面就跟着小编一起来了解一下吧。

女宝宝重在“护理”

女宝宝的外阴有阴唇、阴蒂，尿道口和阴道口。如果外阴没有清洁干净，护理不到位，很容易引发疾病。

阴道炎

成年女性会得阴道炎，几个月大的女宝宝同样会得这种病。阴道炎大多是女宝宝的私处受到细菌或霉菌的感染造成的。女宝宝患上阴道炎后，私处会出现大量白色分泌物，外阴搔痒难忍，坐卧不宁，影响正常的生长发育。

尿路感染

宝宝的私处长时间处于闷热、潮湿的环境下，尿道口长时间受到尿液或者粪便的污染，就会导致宝宝尿路感染。尿布或纸尿裤更换不及时，宝宝就有可能患上这种病。宝宝发生尿路感染后，会出现发烧、呕吐、不爱吃奶、腹泻等症状，并且尿道口呈红肿状态。

家长发现宝宝私处有症状，一定要及时带她到医院进行详细的检查，对症下药。不要私自给宝宝服用抗生素，以免延误病情。

女宝宝外阴护理方法

女宝宝最好不要穿开裆裤，穿开裆裤很容易使女宝宝的私处受到感染。妈妈要及时给宝宝更换纸尿裤，不要让宝宝的私处长时间受到尿液的污染和刺激。

另外，妈妈要做好女宝宝外阴的清洗工作。每天坚持清洗外阴，可以减少宝宝私处受到污染或者感染的几率。

男宝宝重在“发现”

首先，男宝宝的生殖器官主要有阴茎、阴囊，阴囊中有睾丸。男宝宝的生殖器官还没有发育成熟，如果发生问题会影响他未来的生育能力，所以，父母一定要护理好宝宝生殖器官，并且密切关注生殖器官有没有其他异常。

包皮过长及包茎

包皮过长是指包皮过长包住了宝宝的阴茎头，但包皮的外口松弛且能够往上翻起，使阴茎头显露出来。如果宝宝阴茎处的包皮无法向上翻起，只能露出像针孔大的小孔或只露出一点点阴茎头，就称为包茎。如果阴茎头和包皮反复发炎，再长期受到受到包皮垢的刺激，会影响宝宝阴茎的发育，甚至影响他未来的生育能力。

患有这种病的男宝宝，有的可以自愈，只是时间长短问题，有的则需要及时到医院进行检查，甚至需要做手术。宝宝病情的严重程度，家长无法做出正确判断，需要带宝宝及时到医院进行专业的检查，然后对症处理。

男宝宝私处护理方法

男宝宝的私处清洗相对简单，只需要轻轻洗净外露的部分即可。如果男宝宝未满3个月脐部还没有完全愈合，清洗时要格外注意脐部的清洁干燥，以防尿液打湿脐部引起脐炎。

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