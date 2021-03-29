宝宝宫内缺氧，会释放这些信号！孕妈要警惕

“宫内缺氧”，是很多孕妈非常害怕的一个问题，甚至很可能会危及到胎宝宝的生命安全！宝宝一旦宫内缺氧，就会跟孕妈妈发出信号，各位可一定要仔细留意，发现异常立即就医。下面，育儿网小编就为大家盘点这些信号：

1.胎动异常

正常情况下，胎动具有一定规律性。准妈妈在怀孕18-20周时开始出现第一次胎动，在28-32周时胎动达到高峰期。如果胎动出现异常，有可能是胎宝宝在向妈妈求救。

如果胎动突然变多或突然减少，建议大家及时去医院就诊，千万不要盲目继续等待观察，以免影响到孩子的健康安全！

2.胎心异常

当胎儿发生宫内缺氧时，通过胎心检测也可以发现。正常的胎心规律而有力，当发生宫内缺氧时，胎心会变得无力或杂乱。如果胎心检测仪显示，胎心每分钟超过160次或低于120次，就表示情况危急，需立刻请专业医生处理。

3.血压上升

当准妈妈血压持续上升时，胎儿发生宫内缺氧的风险也随之变大。一般来说，这种情况多发生在患有妊娠高血压的准妈妈身上。发病时，准妈妈血液循环变慢，体内氧气供应不足，不但危及胎儿生命安全，甚至有可能危及准妈妈生命安全。

因此，当准妈妈出现头晕、水肿等症状时，要及时去医院检查，千万不要耽搁。

4.孕期贫血

准妈妈血液中血红蛋白数量减少时，携带的氧气也会变少，导致羊水中供氧量下降。当氧气无法满足胎宝宝需求时，就会引发宫内缺氧。孕期贫血引发的缺氧，准妈妈并非没有反应。只要注意观察准妈妈的嘴唇颜色和指甲，就可以及时发现孕期贫血。

比如，指甲变得脆而单薄、经常发生折断，食欲不振，脸上没有血色，嘴唇颜色发白等。准妈妈发现自己有以上任何一种表现，都应去医院做检查。如果有问题，要及时处理和治疗。

胎儿宫内缺氧有两种情况，一种是慢性宫内缺氧，一种是急性宫内缺氧。不管是哪一种情况，都会严重威胁胎儿的生命安全，所以准妈妈一定要对此重视起来！

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