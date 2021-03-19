不要逼孩子睡午觉了，这不是“必需品”！

很多父母都非常重视午睡，从小就培养孩子午睡的习惯。但偏偏就有孩子精力旺盛，不愿睡午觉，到了幼儿园还会骚扰其他小朋友，这可怎么办好？

其实，对于小朋友来说，午睡并不是“必需品”哦，所以不要再逼人家啦~

Δ 孩子一定要睡午觉吗？

对于不少人而言，很多人都有睡午觉的习惯。睡午觉可以给人一个很好的休息补充，从而恢复精力，反应更敏锐。如果孩子晚上睡不好，睡午觉就可以补充睡眠，对他的生长发育很有利。

孩子在婴儿时期，一天之中大部分时间都在睡觉，不存在睡不睡午觉这个问题。宝宝1岁后，需要白天睡一次午觉，晚上再睡一觉，而2岁以上孩子只要晚上睡眠时间足够，就不用纠结午觉啦~

孩子要不要睡午觉，完全看个人。有的孩子不睡午觉就哭闹难安；而有的孩子不睡午觉依旧活力满满。

Δ 孩子不喜欢睡午觉，或许说明他更聪明哦

研究发现，小孩子白天要睡觉，主要是大脑神经发育不完善的缘故，需要在睡眠中补充体力和精力，让大脑发育得更好，防止大脑疲劳。

如果你的孩子不爱睡午觉，恰恰说明他的大脑已经发育得很不错，即使在白天不睡觉的情况下也可以保持正常活力。换句话说，孩子不爱睡午觉，说或许就明他聪明又伶俐。

如果孩子抗拒睡午觉，妈妈就不要强迫他睡了，不妨就和他一起玩耍做做游戏。如果想让孩子睡午觉，妈妈在午休前可以带他出去玩一会，消耗消耗他的精力。孩子玩累了，自然就想睡了。

Δ 关于孩子睡午觉，有几点需要特别说明

有的孩子吃完饭就想睡觉，不建议长期如此，因为这会妨碍肠胃道正常的消化吸收，不利于身体健康。

另外，尽管孩子精力旺盛，但犯困后依然要安排他睡觉。如果孩子不愿意睡午觉，并且下午依旧精神奕奕没有哭闹不安，妈妈可以不用管他。

睡午觉只是一个短暂的休息，不能让孩子睡太长时间。孩子睡午觉时间过长，不但无法补充体力，还会影响孩子下午的精力。午睡时间超过30分钟，孩子就会进入到熟睡状态，睡醒后感觉很累，晚上也容易睡不着觉。因此，午休时间控制在15-20分钟为宜。

养成午睡习惯有益于身心健康，但并非所有孩子一定要睡午觉。妈妈要根据孩子的身体情况和成长需求来判断，千万不要逼迫孩子哦~

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