BB有这些表现，别再喂奶，孩子已经受伤了！

很多宝妈认为，宁愿让孩子撑着也不能让孩子饿着，所以只要孩子哭，不分青红皂白就给孩子喂奶。殊不知，这样盲目喂奶，反而会给孩子带来不小的伤害！如果你家宝宝出现了以下几个表现，赶紧停下来，不要再喂奶了！

♥ 宝宝有这几个表现，妈妈要立即停止喂奶

要知道，宝宝的消化系统很没发育成熟，过度喂养有可能会伤害到孩子的脾胃！所以，如果宝宝有以下这些表现，妈妈应立即停止哺乳！

1.频繁大便

和成人相比，宝宝的排便次数本就比较多，但也不会超过一定限度。一般来说，健康宝宝每天的排便次数在3-6次之间。随着月龄的增长，宝宝每天的排便次数会逐渐减少。如果宝宝每天的排便次数超过这个限度，就说明宝宝喝奶太多。

除了排便次数外，妈妈还要注意观察宝宝大便的颜色、稀薄度等大便性状。如果宝宝大便性状突然发生改变，妈妈也要引起重视，也有可能是喂奶超标所致。

2.有口臭

口臭是胃火旺盛的一种表现，这是因为宝宝肠胃道蠕动变慢，引发积食造成。宝宝已经出现了积食，如果再继续给他喂奶只会使胃肠道负担加重，让宝宝感觉更难受。

宝宝长期积食，喂奶过多，其实会影响到肠胃道的吸收功能，无法满足身体发育的营养所需，同时会增加肠胃道负担，容易给宝宝留下病根，长大后容易出现胃痛、便秘等问题。

3.腹胀

宝宝吃奶太多会引发消化不良，最常见的一种表现就是胀气。如果宝宝肚子鼓鼓的，并伴有哭闹不安、四肢乱挥等表现，多半是是积食引发的胃痛，让宝宝感觉不适。建议这种情况应及时就医，在医生指导下服用一些助消化的药物。

4.经常吐奶

由于孩子肠胃发育不完善的缘故，吐奶是常见的一个现象。但是如果经常吐奶就不正常，这往往暗示宝宝喝奶太多。宝宝胃容量小，消化功能也不如大人。如果妈妈喂奶过量，肠胃道无法及时消化吸收，奶水就会淤积在胃部。等到达容量极限时，奶水就不会再输送到肠道，而是会从口中溢出来。

如果宝宝经常吐奶，妈妈就要警惕起来，建议降低喂奶量。如果有必要，可以带宝宝去医院就诊，不可大意！

♥ 如何正确喂奶，让宝宝健康成长？

想让宝宝健康成长，科学喂奶十分重要，妈妈要做到以下几点：

1.坚持母乳喂养

市场上的宝宝奶粉有很多，但都无法和母乳相比。现在科技发展十分迅速，奶粉中的营养成分虽说基本可以满足宝宝生长发育所需，但却没有母乳所特有的免疫物质，而这对于提升宝宝免疫力相当重要。

而且，母乳喂养可以让宝宝自己决定吃奶量的多少。如果肚子不饿，宝宝在吮吸乳房时会控制力度，这将有利于宝宝自主饮食习惯的养成。

2.喂奶要有规律

建议每天定时定量给宝宝喂奶。

宝宝每天吃奶次数较多，可根据宝宝每天的喝奶总量，确定合理的喂奶时间和每次喂奶量。比如说，白天每隔3小时给宝宝喂奶一次，随着宝宝慢慢长大，喂奶的间隔时间可以逐渐延长。

3.注意营养均衡

母乳喂养对孩子身体健康十分重要，但随着月龄的增长，母乳中的营养就无法满足宝宝身体发育的需求了，此时应及时宝宝添加辅食，从而保证营养的均衡摄入。建议妈妈可以先给宝宝吃高铁米粉，之后可以安排一些煮好的肉泥或蔬菜泥，逐渐改变膳食结构。

宝宝拥有一个良好的消化系统，对身体健康和正常发育非常重要，妈妈一定要重视起来，只有坚持科学喂养，才能让宝宝健康长大！

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