亲子游戏合集，很实用哦，记得收藏

随着月龄的增长，宝宝与父母之间的亲子互动变得十分重要。亲子互动不仅能够增进父母与宝宝之间的感情，还有利于宝宝的未来成长发育。下面就跟着小编一起来看看适合1岁以内宝宝玩的亲子互动游戏吧！

1.抓手指

宝宝刚出生时，会无意识地握拳。不管是将手指放到宝宝手里，还是将什么小玩具放进宝宝手心，他都会紧紧抓住，并且很用力。

宝宝吃完奶后或者睡醒后，可以和他玩抓手指的小游戏。父母将手指试探的放进宝宝的手中，锻炼他的抓握能力。跟宝宝互动时一定要面带笑容，也可以逗逗宝宝。

除了手指，还可以让宝宝抓一些小玩具，建议先从软布玩具开始。跟宝宝互动时一定要注意他的情绪，当宝宝情绪不对的时候就及时停止，了解他的需求。

2.脚顶球

宝宝小时候喜欢抱起自己的脚丫放在嘴里啃，父母不妨试试在他们的脚上放上一只球，他就会用脚使劲蹬。宝宝不断地顶球不仅十分可爱，还能够起到锻炼腿部和足部的肌肉群。

3.亲吻抚触

宝宝小时候常常会缺乏安全感，进而产生哭闹。妈妈亲吻宝宝的小手小脚，揉揉小手，轻拍后背，或者在给宝宝换衣服或者纸尿裤的时，亲亲小肚子都能使他获得十足的安全感。

4.躲猫猫

躲猫猫是很多宝宝十分喜欢的互动游戏。父母用手或者其他东西遮挡住自己的脸时，宝宝就会认为父母走了，当移走物品，宝宝重新看到父母就会十分开心。这不仅能减轻宝宝对妈妈的依赖感，还能缓解宝宝的分离焦虑。

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