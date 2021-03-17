BB何时出生，跟这个器官发育有关，很多人都不知道

你有没有发现，即使是孕周相同的准妈妈，宝宝的出生时间也有早有晚。那么，宝宝的出生时间为何会出现以上这些差异呢？其实，主要跟一个器官发育有关！我们一起来看看：

宝宝快要降生的几个征兆

首先，我们来看看宝宝快要降生时，都有哪些信号：

1.见红

孕晚期见红后，常常会在之后的一天之内发生阵痛。但也有不少准妈妈是在见红后几天，甚至一个星期后才开始分娩。

2.腹部形状发生变化

分娩开始前，胎宝宝要把脑袋从妈妈的骨盆入口进入到骨盆腔内，从而固定住身体位置，安心等待出生。

在这个过程中，妈妈会感到“重心”在明显下降，同时出现轻微的坠痛感。

3.出现不规律宫缩

胎宝宝在入盆时，会使妈妈身体的一些器官受到刺激，进而导致子宫收缩。这种宫缩没有什么规律，被称为“假性宫缩”。

而真宫缩规律性更强，并且宫缩时会在背部、腹部、腿部产生一些疼痛。发生真宫缩时，也就到了真正的分娩时刻。

4.呼吸和身体感觉轻松

胎宝宝入盆后，对肺部、膈肌、胃部的压迫会相对减轻，准妈妈呼吸起来更畅快，甚至身体都会变得轻松起来，精神状态和食欲也会变得更好一些。

5.破水

通常而言，分泌前，特别是分娩前三天，胎宝宝的卤门会分泌一种“乳化酶”的物质，这种物质会导致羊膜破裂，也就是破水。发生破水，也是身体给准妈妈发出的分娩信号。

宝宝何时出生，和肺部发育有关！

宝宝何时出生，其实和肺部发育有很大关系！

在人体所有器官中，肺是胎儿最晚发育完成的一个器官。只有肺部发育完成了，宝宝出生后才可以自主呼吸，脱离母体后能够更好地适应这个世界。

每个胎宝宝的发育情况不同，肺部发育完成的时间也不同，这就会出现“即使孕周相同，但宝宝出生时间不一样”的情况。

准妈妈在预产期要注意哪些事？

预产期临近，准妈妈要做好以下三点，才能保证宝宝平安出生：

1.准备好证件和待产包

提前把住院所需的身份证件和待产包准备好，等到去医院时可以立即带走，以免到时候越忙越乱。

2.保持心情平静

进入预产期后，准妈妈要保持心情平静，不要过于急躁。准妈妈的情绪会影响胎儿的胎动，如果情绪波动剧烈，会使胎动发生异常，甚至会早产。

3.注意日常饮食

孕期的日常饮食对胎儿的正常发育有直接影响，特别是在孕晚期。准妈妈在孕晚期可以多吃一些营养密度高的食物，它们含有更全面的营养，有利于胎宝宝的健康发育。

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