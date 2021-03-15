宝宝为何痴迷抱睡、走睡？背后的原因有点暖

你家宝宝喜欢抱睡、走睡吗？孩子总是喜欢被大人抱着边走边哄着睡，只要大人停下来、只要大人把宝宝放下来，孩子就立刻醒来闹腾。针对这种情况，有的妈妈认为，这是宝宝太矫情了，在婴儿时期一定要让他改掉这个坏习惯，否则以后父母就要“受罪”了！

其实，宝宝喜欢被抱着走动哄睡，并不是“矫情”，也不是什么“坏习惯”，而是依赖父母的一种表现。今天，我们就来好好说说这个话题：

♦ 宝宝为什么喜欢抱睡、走睡？

1.对妈妈有依赖

宝宝出生后，似乎天生就有神秘的能力，可以准确地认出自己的妈妈！这是因为怀胎十月，宝宝在妈妈子宫里生活了很长时间，对妈妈的体温、心跳、气味都非常熟悉。因此，为什么宝宝就是要妈妈抱，这是因为他对妈妈是有依赖性的，是一种天性使然。

2.身体感觉不舒服

有的宝宝只要一放到床上就开始闹腾，家长要考虑是不是身体不适引起的。有的宝宝吃完奶后需要拍嗝，只有抱着才能排出体内空气。如果让宝宝平躺在床上，他肯定会感觉不舒服。

如果给宝宝拍嗝后，孩子依旧哭闹，在排除其他外在因素后，有可能是生病了，爸爸妈妈要仔细检查，必要时需要送医。

3.安全感不足

宝宝还在妈妈肚子里时，就随着妈妈的走动轻微摇晃，早已习惯了这种状态。宝宝出生后，仍然会习惯被抱着走动。特别是在快睡觉的时候，更需要妈妈抱着走动哄睡。此时，帮宝宝会感觉回到妈妈肚子里一样，感受到妈妈的体温和心跳，充满安全感。

♦ 如何避免宝宝“落地醒”？

经常抱睡、走睡，时间一长家长肯定会觉着很累，那么该怎么做才能戒掉，让宝宝安安定定睡在床上，避免“落地醒”呢？

第一步：暖热床铺

将床铺暖热后，宝宝睡在上面就不会因为有温差引发哭闹了。接着用妈妈的衣服将宝宝裹起来。宝宝对妈妈非常熟悉，想每时每刻都粘着妈妈，闻到妈妈熟悉的气味就会安静下来。妈妈哄睡一段时间后，就可以将他轻轻放在床上了。

第二步：适当给宝宝按摩抚触

按摩抚触不仅能促进宝宝神经系统和感管发育，还能让他放松身体更容易入睡。妈妈给宝宝按摩时，动作要轻柔，不要太用力。如果宝宝不愿意按摩抚触，妈妈要及时停止，以免宝宝发生哭闹。

日常生活中，爸爸妈妈要多陪陪宝宝，让他感受到父母的关爱，经常安抚宝宝。时间久了，哄宝宝入睡就不会那么累了。

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