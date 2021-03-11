春天到，鼻炎闹，家中有娃的更是要注意！

春暖花开，正是带娃出门踏青赏花的好时节。但不少孩子踏青归来后出现了打喷嚏、鼻子痒、流鼻涕等不适症状。有的父母以为孩子感冒了，可按感冒的方法给它治疗，效果并不好。结果去医院检查后才知道，孩子得的是【过敏性鼻炎】！

其实，春季是过敏性鼻炎的高发期，很多小朋友都会中招，今天我们就来好好说说这个问题：

Δ 过敏性鼻炎和感冒确实很相似

过敏性鼻炎是指，体质敏感的人对一些物体产生过敏反应，进而引发一系列鼻部症状的疾病，主要表现有鼻塞、鼻痒、流鼻涕、打喷嚏等。

孩子患上过敏性鼻炎后，不仅会出现严重鼻塞，引发张口呼吸，导致睡觉时口干舌燥、咽喉不适，还有可能引起中耳炎、鼻窦炎和哮喘等问题。

过敏性鼻炎和感冒部分症状相似，都容易在气温变化时出现，父母要学会如何区分这两种疾病，以免造成病情延误或误诊。一般来说，流鼻涕超过两周就不是感冒而是鼻炎。

Δ 过敏性鼻炎的症状

这种季节性过敏性鼻炎的主要过敏原是花粉，所以也被称为花粉性鼻炎，赶紧来了解这种病都有哪些症状：

1.鼻痒难忍

孩子患上过敏性鼻炎后通常会感觉鼻子很痒，便会抠鼻抓痒、挤眉弄眼，十分难受。因为鼻痒难忍，孩子常常用手指或手掌去反复摩擦鼻子前部，称为“敬礼征”。而孩子频繁向上揉鼻子会引发“鼻部横向皱痕”这一特殊的鼻子表现。

还有的孩子感到鼻痒时，会做出捏着鼻子、按住鼻尖、歪嘴、纵鼻等奇怪行为。

2.鼻塞

孩子鼻塞后会出现打呼、黑眼圈、张嘴呼吸等表现。而且长时间鼻塞还会使孩子出现特殊的“腺样体面容”。

3.不停打喷嚏

宝宝睡觉时总是会打喷嚏，并且每次打喷嚏一打就是好几个，刚睡醒时症状十分明显。

4.流涕量较大

孩子流鼻涕的量比较大，而且鼻涕跟水一样，会不自觉地从鼻腔里滴下来。

除了以上四种典型症状外，孩子患上过敏性鼻炎后还会出现睡眠呼吸紊乱、多动、易激惹、头疼、流鼻血、耳朵痒、嗅觉减退咳嗽、过敏性黑眼圈、咽喉痒、眼睛痒等症状。

Δ 预防过敏性鼻炎，要让孩子远离过敏原

孩子在春季患上过敏性鼻炎，主要是灰尘、家禽皮毛、花粉、螨虫、空气污染等环境因素造成的，因此，预防的关键要从这些过敏原入手。

1.保持室内干净整洁

室内环境中，衣服、窗帘、地毯、床上用品都容易滋生尘螨，父母一定要多加注意。为了防止孩子发生过敏，家长可不能偷懒，一定要保持室内干净整洁，多通风，为孩子提供一个健康的生活环境。

2.不要让孩子靠近鲜花

孩子春天患上过敏性鼻炎，最常见的过敏原就是花粉。因此，只能让孩子在远处观赏鲜花，不要让他靠的太近。

在花粉传播期，父母不要在户外晾晒床单、被子等床上用品，以免花粉等过敏原沾染到床单、被子上，导致孩子发生过敏。

3.妥善安置好宠物

孩子是过敏体质，爸爸妈妈最好不要在家里养宠物。猫、狗、鸟等宠物容易掉毛，很容易让孩子出现过敏反应。如果家里已经有宠物，一定要把宠物的清洁卫生工作做好，并且使用空气净化器，清除室内空气中的病原体和过敏原。

4.清洁孩子皮肤

孩子外出回家后，父母要立即给他洗脸洗手，清理外界环境残留在身上的脏东西，之后方能让孩子在家里吃饭、玩耍。

5.补充营养，提高孩子免疫力

强大的免疫力是孩子对抗过敏非常关键的一环。日常生活中，父母要给孩子提供均衡饮食，增强他的抵抗力，从而有效对抗各种过敏。

妈妈要注意日常饮食的营养搭配，让孩子摄入均衡、充足、全面的营养。孩子营养好身体棒，过敏的概率也就低了。

6.妈妈带娃不化妆

不少化妆品中的粉尘会引发过敏性鼻炎。因此，为了孩子的健康着想，妈妈在照顾孩子时就不要化妆了！

7.提前用药

在花粉传播期到来前两三个星期，可以在医生指导下，给过敏体质的孩子使用相关药物进行预防，从而减少过敏发生几率甚至不发生过敏。

另外，提前用药还可以减少孩子发生过敏时的用药剂量。

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