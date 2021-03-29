BB易生病，怎么做能增强免疫力

每到换季之时，不少宝宝会感冒流鼻涕或者咳嗽甚至发烧。要想宝宝少生病，关键在于增强孩子的免疫力。那么具体该如何做呢？快来学习一下吧~

如何提高宝宝免疫力

1.妈妈是宝宝免疫力的主要来源

宝宝的免疫力来源分为两种：先天性免疫和获得性免疫。

先天性免疫有两个方面，一方面，宝宝的部分抗体通过胎盘母亲那里获得，让宝宝得到先天保护。比如，妈妈孕期接种了某些疫苗 ，对胎儿也有一定的保护作用。另一方面，母乳是宝宝重要的免疫力来源。因此妈妈的身体健康十分重要，婴儿在出生后的前六个月内应得到母乳的喂养。

“获得性免疫”，就是通过接种疫苗，从而降低患病的几率。

2.母乳喂养会给孩子更多的保护

母乳里含有不同种类的营养，可以很好地满足宝宝不同阶段的需要，各种成分可以促进宝宝免疫系统的发展。

3.人工喂养宝宝

有的妈妈没有母乳只能通过给宝宝人工喂养。那么，在代乳品中，婴幼儿配方奶粉是最佳的选择，建议选择接近母乳的配方奶，以此来提高宝宝免疫力。

如何避免宝宝的免疫力被破坏？

1.提高食欲

宝宝胃口变差，这也不吃那也不吃，就会导致营养不均衡。此时父母应该给宝宝做一些口味清淡的菜肴，少做油腻的菜，同时可以加入像番茄、柠檬等酸性食材，帮助宝宝开胃。

2.避免使用抗生素

有的父母一见孩子生病，就给他使用抗生素。抗生素实际上只针对细菌和特殊微生物，滥用抗生素会破坏肠道正常菌群，甚至影响免疫力。父母看见孩子生病时，应该及时就医，然后谨遵医嘱服药。

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