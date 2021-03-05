“羊水过少，喝水来凑”可行吗？为你揭秘

产检的时候，很多妈妈会被发现有“羊水过少”的问题。有人说，“羊水过少，就要多喝水”。这种说法有科学依据吗？

♥ 何为“羊水过少”？

孕晚期准妈妈的羊水总量若低于300毫升，即可诊断为羊水过少。诊断方法有羊水指数和B超诊断两种：

1.羊水指数

羊水指数是观察胎儿在子宫内发育状况的重要指标，它可以判断出子宫内羊水量的多少。

羊水指数的正常值是：孕12周是50毫升；孕13-35周是300-400毫升；孕36-38周是1000毫升。

2.B超诊断

羊水指数的正常值是5-25cm。如果羊水低于5cm或最大羊水池深度低于2cm，就可以诊断为羊水过少。

♥ 羊水过少，要警惕这些情况

准妈妈羊水过少，可能是出现了以下四种情况：

1.胎盘功能不全

准妈妈若患有糖尿病、高血压等有妊娠并发症、合并症，会使血液粘稠、胎盘血流灌注减少，导致胎儿肾血供不足，引发胎尿减少。

另外，过期妊娠也会导致羊水过少。胎儿过度成熟，胎盘功能减退，会导致胎儿肾小管抗利尿激素敏感性上升，出现胎尿减少的情况。

2.羊膜病变

羊膜细胞发生萎缩，微绒毛肿胀，丧失透析功能，导致溶质、水分渗透困难。出现这种情况，大多和胎膜早破、炎症有关。

3.胎儿泌尿系统畸形

若胎儿出现多囊肾、尿道狭窄或闭锁、胎肾缺或发育不良等病症时，就会出现胎尿减少的情况，导致羊水过少。

4.不当用药

血管紧张素转换酶抑制药和非甾体类解热镇痛药（如布洛芬），具有提高抗利尿激素水平的功效，如果准妈妈在孕期用药不当，有可能会使胎尿减少，进而导致羊水过少。

♥ 羊水过少怎么办？多喝水可行吗

准妈妈羊水过少，可以使用家庭疗法和医学疗法进行治疗：

1.家庭疗法

（1）多喝水

民间说法：“羊水不够，喝水来凑”。其实，这种说法是有一定道理的。研究发现，羊水过少的准妈妈口服补液，其中30%的准妈妈羊水指数会上升。

每天喝2000毫升的水，可以增加胎盘的血液循环，从而提高羊水总量。建议准妈妈每天喝8-10杯水，并多喝豆浆。

准妈妈需要注意的是，喝水要适度，不能过多，否则会加重肾脏的代谢负担！只需适量喝水，剩余的可通过吃蔬菜水果进行补充。

（2）及时补铁

有的准妈妈羊水过少是自身血容量较低造成的，因此要及时补血补铁，多吃含铁量较高的食物。

（3）保持愉快的心情

怀孕期间，准妈妈承受着巨大的心理压力。准爸爸要多和妻子交流沟通，排解她的心理忧虑，让她保持愉快心情。

（4）适当运动

孕期进行适当运动可以促进血液循环，使羊水变多。准妈妈可根据自身情况选择合适的运动项目，比如孕期瑜伽、游泳、饭后散步等。

2.医学疗法

（1）排除畸形

① 胎儿未足月

方法一：羊水灌注

这种方法适用于孕周较早、原因不明羊水过少的准妈妈。如果准妈妈因脱水引起羊水过少，也可以使用这种方法补充羊水。

用针筒或导管把生理盐水或乳酸钠林格注射液注射进羊膜囊中，提高胎儿周围羊水量，从而保护胎儿和脐带。

方法二：静脉输液

每天用生理盐水、乳酸钠林格注射液、葡萄糖给准妈妈输液，补液量在2000-3000毫升左右。

另外，复方丹参注射液和肝素可以降低血液粘稠度，使胎盘的血液循环得到改善。在500毫升液体中添加20ml复方丹参注射液，每天静脉滴注一次，持续1-2周。每天滴注25毫克或50毫克肝素，持续7-10天。

② 胎儿已足月，可在宫外生存

如果胎宝宝贮备功能良好，没有发生明显缺氧，人工破膜后羊水清亮不浑浊，可以采用自然分娩。

如果胎盘发育不良，出现宫内窘迫，或者破膜时羊水过少且胎粪污染严重，无法短时间内分娩，应及时实施剖腹产手术，从而避免意外发生。

（2）胎儿发生畸形

出现这种情况，应尽快终止妊娠。医生会根据准妈妈的身体状况，选择合适方式进行引产。

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