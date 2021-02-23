宝宝断奶难如登天？收好这份秘籍

提起给宝宝断奶，不少宝妈不知道如何进行，什么时候是断奶的最佳时机？正确的断奶方法是什么？今天我们就一起讨论这个话题：

给宝宝断奶的最佳时机

其实，断奶时间并没有确切的时间节点。不同的国家、不同的科研机构对建议断奶的时间也有所不同。有的国家如美国、澳洲等，建议断奶在至少1岁或以上。有的国家则建议断奶在2岁及以上。所以，宝宝断奶的时间不固定，这完全取决于妈妈和宝宝的实际情况。另外，宝宝自然断奶也是十分常见的，一般来说，添加辅食后，宝宝有可能慢慢喜欢上其他食物，逐渐就会脱离母乳。

断奶的正确方法

1.选择合适的时间节点

当宝宝不再需要吃母乳，此时就是宝宝断奶的最佳时机。请注意，当宝宝生病过敏时，最好不要给宝宝断奶。处于以上状态的宝宝食欲不振，给他断奶有可能会让他营养跟不上，不利于身体健康。

2.保证后续营养的跟上

宝宝正处于生长发育的快速时期，断奶后营养一定要跟上。7-12 个月宝宝，可以通过添加辅食和配方奶来保证营养；1岁以后宝宝，可以像成人一样饮食，吃好一日三餐。除此之外，可以通过牛奶、酸奶等奶制品保证宝宝的营养。

小提醒：

不要在乳房上涂抹刺激性物品，比如：清凉油、黄连水等。这种做，不仅会伤害宝宝口腔粘膜，还会使宝宝产生害怕、不安的心理，甚至养成啃手指等不良行为。

一旦下定决心要断奶，一定要坚持下去，不要因为宝宝一时的哭泣就放弃断奶。不断反复拖延断奶，反而会对宝宝更加不利，更难以断奶。断奶的时间有长有短，大家不要过于焦虑，顺其自然即可。宝宝断奶成功是早晚的事情，父母一定要有足够的耐心。

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